Philippe Martin, économiste et ex-conseiller de Macron est décédé à l'âge de 57 ans

L'économiste Philippe Martin, doyen de l'Ecole d'affaires publiques de Sciences Po, est décédé à l'âge de 57 ans a annoncé, dimanche soir, l'Institut d'études politiques de Paris (IEP) dans un communiqué. « Économiste brillant et reconnu (...) il fut une figure éminente de notre institution, dont il était diplômé et à laquelle il consacra une partie de sa carrière », a salué Sciences Po sur le réseau social X. Philippe Martin était un « spécialiste, entre autres, des questions d'économie internationale et de la géographie économique », selon le communiqué de l'IEP de Paris.

Conseiller de Macron à Bercy

Conseiller du ministre de l'Economie Emmanuel Macron de 2015 à 2017 sous François Hollande, il a été président du Conseil d'analyse économique (CAE), un organe d'expertise rattaché à Matignon, de 2018 à 2022. C'est désormais Camille Landais, enseignant à la London School of Economics (LSE) qui a pris les manettes de cet organisme. Philippe Martin a également participé au programme d'Emmanuel Macron pour la campagne présidentielle de 2017 avec Jean Pisani-Ferry.

Professeur à Sciences Po et chercheur au Center for Economic Policy Research (CEPR), il a fait partie du groupe d'économistes franco-allemands qui avait fait de multiples propositions pour réformer la zone euro. En 2002, il avait reçu le prix du meilleur jeune économiste décerné par le Cercle des économistes et Le Monde.

Pluie d'hommages

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a déploré sur X la « disparition brutale » de ce « chercheur brillant » qui « aura éclairé la politique économique, notamment pendant la crise du Covid ».

Le ministre délégué aux Comptes publics, Thomas Cazenave, a salué sur le réseau social « un économiste de talent » et le ministre des Transports, Clément Beaune, sa « profonde tristesse professionnelle et amicale de perdre Philippe Martin ». L'ex-ministre socialiste Pierre Moscovici a souligné « sa finesse, son exigence, son engagement », regrettant qu'il soit « parti jeune, beaucoup trop jeune ». L'économiste Thomas Philippon lui a également rendu hommage : « J'ai perdu un être cher aujourd'hui. Nous étions amis depuis 25 ans. 25 ans de discussions, de débats, de dîners au resto ou à la maison ».

