Télétravail : le "burn out" guette de plus en plus les salariés

A dix jours du retour au bureau officiel et de l'allègement du télétravail, 44% des salariés sont toujours en détresse psychologique en mai, soit à peine 1 point de moins qu'en mars dernier, selon une étude d'OpinionWay. Chez les managers, la part monte même à 52%. Après plus d'un an de crise sanitaire, ils sont très inquiets pour leur avenir, en particulier les jeunes.

latribune.fr 28 Mai 2021, 15:30 3 mn

Les indicateurs de l'état psychologique des salariés n'ont quasiment pas bougé depuis mars 2021, avec 44% de salariés en détresse psychologique en mai, selon une étude. (Crédits : Reuters)