Pour le patronat, les exonérations de charges annoncées, c'est bien, mais pas suffisant

"C'est une bonne mesure, mais nous considérons que c'est une première étape" et "il nous semble que, de toute façon, il faudra l'élargir", a estimé de son côté le président de la CPME François Asselin, dans un entretien à l'AFP.

Les annonces du Premier ministre, hier, sur la question des reports et exonérations de charges sociales et fiscales ont donné satisfaction aux différentes organisations patronales. Mais elles préviennent déjà qu'il faudra faire plus pour sauver les entreprises françaises.