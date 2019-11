Près de 20% des agriculteurs n'ont dégagé aucun revenu en 2017

Pour les céréaliers, cette situation peut s'expliquer par l'onde de choc provoquée par une année de récolte catastrophique en France en 2016, doublée d'une chute des cours mondiaux. (Crédits : Reuters)

La part d'exploitations sans revenus "est particulièrement élevée dans la production de céréales et grandes cultures (30%) et dans l'élevage d'ovins, caprins, équidés et autres animaux (28%)", selon un rapport publié jeudi de l'Insee.