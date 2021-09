Primaire écologiste : un duel Jadot-Rousseau pour la présidentielle

Le verdict est tombé : ce sont Yannick Jadot et Sandrine Rousseau qui s'affronteront au second tour de la primaire des écologistes du 25 au 28 septembre, afin de représenter leur famille politique en vue des élections présidentielles de mai prochain.

« Je suis très fier et très heureux de la qualité de cette primaire, on n'avait jamais mobilisé autant de Français, c'est une formidable leçon. [...] Je vous le dis, on a une responsabilité extraordinaire, nous les écologistes, on ne peut pas s'offrir un quinquennat de plus d'Emmanuel Macron », a réagi Yannick Jadot.