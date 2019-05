Prix de l'électricité : une hausse de 85 euros par an par foyer en juin

Une mauvaise nouvelle pour le portefeuille. Le prix de l'électricité augmentera de 5,9% à partir du mois de juin, soit une hausse de 85 euros par an pour un foyer qui se chauffe à l'aide de cette énergie. Cette inflation, contestée notamment par des associations de consommateurs, aurait dû entrer en vigueur au coeur de l'hiver mais a été reportée par le gouvernement au plus fort du mouvement des "Gilets jaunes". Xavier Girre, le directeur financier d'EDF a en outre indiqué lors d'une conférence téléphonique avec les analystes financiers que l'éventualité d'un rattrapage tarifaire lié au report de cette hausse n'était pas à ce stade "clarifiée".

L'augmentation des tarifs réglementés de l'électricité va concerner tous les consommateurs résidentiels abonnés au tarif bleu d'EDF, soit 25,6 millions de foyers, ainsi que les petites entreprises (3,2 millions). Selon Jean Gaubert, le médiateur national de l'énergie, interrogé au micro de RTL ce mardi 14 mai, les plus précaires souffriront de la hausse de près de 6% des tarifs prévue cet été

Il est possible de revoir la conférence de presse du @med_energie ⏯️https://t.co/vhO6lZe82x pic.twitter.com/KI4zz8xjLC — Médiateur énergie (@med_energie) 14 mai 2019

Le chèque énergie de 50 euros caduc selon le médiateur

"C'est quand même une hausse lourde pour les consommateurs. Elle interviendra l'été quand la consommation d'énergie est plus faible mais il y aura un hiver après l'été et ça va être un peu plus lourd sur les foyers en situation de précarité qui ont les logements les moins bien isolés", a-t-il dénoncé.

Ces 85 euros qui viendront gonfler la facture annuleront par ailleurs les effets de l'augmentation du chèque énergie, estime le médiateur. Le gouvernement avait en effet annoncé en novembre dernier, dans un geste d'apaisement envers les "gilets jaunes", une augmentation de 50 euros de ce chèque dont le but est d'aider les Français modestes à payer leur facture d'énergie.