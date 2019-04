À Cordemais, EDF tente d'inventer le charbon vert

Sécuriser des approvisionnements en bois de récupération. C'est à cette occupation inédite que s'emploie la direction de Cordemais. Cette centrale à fioul et charbon, ouverte par EDF en 1970 à proximité de Saint-Nazaire, a connu quelques révolutions ces dernières années, et ça n'est pas terminé. Plan climat oblige, les installations au fioul ont été fermées en 2017 mais avec ses deux tranches à charbon de 600 MW chacune, elle reste la plus importante des quatre centrales à charbon françaises.

Depuis 2015, et la fermeture annoncée de ces tranches à l'horizon 2022, les 370 salariés du site se sont mis en quête de pistes pour justifier le maintien de la centrale au-delà de cette date butoir. Leur idée : remplacer 80% du charbon par de la biomasse. Mais pas n'importe laquelle. Aux déchets végétaux ligneux, à partir desquels d'autres entreprises fabriquent déjà des granulés (ou pellets), EDF veut ajouter du bois de récupération.

Ce bois de classe A (palettes) ou B (bois d'ameublement, issu de la déconstruction, vieilles portes et fenêtres, etc.), aujourd'hui essentiellement mis en décharge et enfoui, ou exporté pour être broyé et transformé en aggloméré, est une ressource inutilisée....