Covid-19 : comment isoler les cas positifs sans les emprisonner

Alors que nous pourrions échapper à un troisième confinement, l'épidémie est loin d'être sous contrôle dans notre pays. Sans parquer tous les Français, seule la stratégie Tester-Tracer-Isoler pourrait casser les chaînes de contamination. Comme le dit la campagne publicitaire du gouvernement, "Tester, alerter, protéger, le bon choix, c'est de faire les trois !" Pour mieux maîtriser la circulation du virus SRAS-CoV-2, la "police épidémique", doit identifier les personnes contaminées, transformées malgré elles en véritables bombes biologiques pendant sept à dix jours. Mais aussi retrouver toutes celles que le virus a piratées à leur contact et isoler tous ces "complices" de la progression du CoV-2 malgré eux. En trois épisodes, La Tribune analyse les failles et les stratégies à mettre en œuvre pour que le triptyque Tester-Tracer-Isoler devienne vraiment efficace. Et nous évite les incessants allers et retours qui ruinent, non seulement notre économie, mais la santé mentale des Français.

___

Épisode 3. C omment isoler les cas positifs sans emprisonner

Pour la "police épidémique", isoler les CoV2 positifs se révèle une opération délicate à mettre en œuvre. Sans loi spécifique, impossible d'obliger les contaminants à rester en quarantaine. Et sans accompagnement très bien organisé, difficile de convaincre ceux qui se découvrent infectés de rester à la maison comme s'ils étaient punis. Ce double statut de victime du virus - victime qui devient complice de la maladie en l'aidant à se propager - est un concept qui a encore du mal à passer.

Les trois niveaux d'isolement

Il existe trois stratégies d'isolement plus ou moins contraignantes. La première est l'incitation à l'auto-confinement. En clair, les autorités de santé demandent aux patients contaminés de rester chez eux. Et s'ils vivent en famille ou en colocation, de s'isoler le plus possible de leurs...