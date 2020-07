Relance économique : les Français attendent beaucoup des grandes entreprises

(Crédits : Reuters/Jacky Naegelen)

La pandémie a entraîné une violente récession de l'économie tricolore. Avec le déconfinement progressif et les mesures de précautions sanitaires, le rebond de l'économie s'annonce lent et poussif. Pour accélérer la relance, 78% des Français interrogés par OpinionWay estiment que les grandes entreprises devraient faire plus d'efforts.