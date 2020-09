Relance : renforcer le capital des entreprises, un challenge pour le gouvernement

Report des charges sociales et fiscales, report des loyers, moratoire sur les échéances bancaires, Prêts garantis par l'État (PGE), aide de trésorerie... En pleine crise, le gouvernement et les banques ont multiplié les mesures pour éviter une noyade fatale aux entreprises. Au total, quelque 120 milliards d'euros de PGE ont ainsi été distribués par les réseaux bancaires.

Mais six mois après le début de la crise, la question de l'endettement des entreprises tricolores se retrouve au cœur des préoccupations, leur bilan s'étant fortement dégradé. Le risque ? Des entreprises acculées par les dettes, en perte de compétitivité et incapables d'investir durant plusieurs années. Et, in fine, une multiplication des défaillances.

Une envolée préoccupante de l'endettement

Or, dans une note, publiée en mai dernier, la Banque de France relevait déjà pour le premier trimestre 2020 "une hausse marquée de la dette des sociétés non financières [...] plus forte en France que dans les autres pays de la zone euro".

Comment expliquer cette spécificité française ? D'abord par la stratégie du gouvernement, qui a privilégié l'endettement financier, alors que dans d'autres pays voisins les entreprises se sont endettées les unes vis-à-vis des autres. À ce premier élément viennent s'ajouter le grand succès du PGE et un comportement de...