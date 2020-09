Les industriels de la défense ratent le train de la relance

Pas de commande anticipée de Rafale, pas de porte-avions de nouvelle génération... Le plan de relance du gouvernement Castex, qui avait suscité beaucoup d'appétit et surtout de l'espoir chez les industriels de la défense, n'a aucune retombée directe pour cette filière industrielle pourtant d'excellence, qui regroupe 4.000 entreprises travaillant à la fois pour la défense et pour le civil (200.000 personnes). Hormis pour le spatial militaire (télécoms, observation et navigation), qui a attiré dans son orbite 50 millions d'euros environ

Résultat, les entreprises du secteur devront se contenter des promesses budgétaires de l'actuelle loi de programmation militaire (LPM), qui est "tous les jours un plan de relance", explique-t-on au sein du ministère des Armées. Pour la plupart des grands industriels du secteur, le respect de la LPM est vital et représente la ligne rouge à ne pas franchir par le gouvernement. Sur cinq ans (2019-2023), elle consacre en principe 110 milliards d'euros pour l'équipement des forces armées et sur l'ensemble de la LPM (2019-2025) 180 milliards. Les industriels "ne peuvent pas se plaindre", estime...