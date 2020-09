Relance : les fédérations du numérique saluent "la prise de conscience" du gouvernement

Télétravail pour assurer la poursuite de certaines activités, téléconsultation pour désengorger les cabinets médicaux, messageries instantanées et visio pour maintenir le lien avec sa famille et ses amis... Le numérique a connu une accélération sans précédent depuis la crise sanitaire et économique provoquée par le coronavirus. Mais il a aussi mis en exergue de façon criante ses faiblesses : une fracture numérique importante - qui frappe particulièrement les plus précaires et les zones rurales, un manque de souveraineté - la plupart des solutions utilisées au cours de la période étant majoritairement étrangères...

C'est pourquoi, selon le gouvernement, le numérique doit jouer une place centrale dans le plan de relance de 100 milliards d'euros détaillé jeudi matin. Une enveloppe de 7,1 milliards d'euros est ainsi réservée aux projets numériques. Ce plan s'ajoute aux premières aides en faveur des startups, d'un montant de 5,2 milliards d'euros...