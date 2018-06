Retraites : "la dérive est stoppée", un retour à l'équilibre envisagé d'ici à 2036

Le régime des retraites resterait en besoin de financement jusqu'en 2036 dans le meilleur des scénarios envisagés, selon le rapport annuel du Conseil d'orientation des retraites (COR) que Reuters a pu consulter mardi.

A court terme, le solde financier du régime resterait négatif quels que soient les scénarios de croissance des revenus d'activité envisagés (1,8%, 1,5%, 1,3% ou 1%), selon les dernières projections du conseil auxquelles Reuters a eu accès. Elles seront officiellement présentées jeudi.

Si la croissance du PIB est inférieure à 1,5%

[Scénario 1] Avec un PIB à +1,8% > 2036

Le régime reviendrait à l'équilibre en 2036 après des besoins de financement de l'ordre de 0,4% du PIB en 2026 et 2030, selon le scénario le plus positif (1,8% de croissance). En novembre, le COR était moins optimiste, il avait estimé alors que le retour à l'équilibre ne serait possible qu'en 2037.

[Scénario 2] Avec un PIB à +1,5% -> 2040



Dans le scénario de 1,5% de croissance, le besoin de financement augmenterait en début de période pour s'établir à 0,4% et 0,5% du PIB en 2025 et 2035. L'équilibre serait atteint au début des années 2040.

[Scénarios 3 et 4] Avec un PIB à +1,3% et +1% > déficit chronique



Clairement insuffisant. En-dessous de 1,5% de croissance, pas de solution du problème. Dans les deux autres scénarios qu'il a étudiés, d'abord avec une croissance du PIB à 1,3%, puis à 1%, rien à faire, le COR a calculé que le "système de retraite resterait durablement en besoin de financement".

"Pas de quoi s'alarmer (...) les dépenses ne dérivent plus comme il y a 50 ans" (CFDT)

Selon le secrétaire national de la CFDT en charge du dossier des retraites, Frédéric Sève, "il n'y a pas de quoi s'alarmer". "Le contexte est suffisamment calme pour mener une réforme structurelle", a-t-il dit à Reuters.

"La population continue de vieillir, donc il y aura des besoins de financement. Mais les dépenses ne dérivent plus comme il y a 50 ans."

L'objectif de Macron : unifier les 42 régimes existants

Emmanuel Macron souhaite entreprendre en 2019 une large réforme du système de retraite visant à unifier les 42 régimes existants. Le haut-commissaire nommé pour piloter le dispositif, Jean-Paul Delevoye, estime que la période y est favorable car le régime est assis, selon lui, sur une base équilibrée.

Les dépenses brutes du système de retraites ont été évaluées à 316 milliards d'euros en 2017 soit 13,8% du PIB.

(Avec Reuters)