Entre des versements indus et des prestations « non versées à tort », la branche famille de la Sécurité sociale a passé près de six milliards d'euros par pertes et profits en 2022, selon la Cour des comptes. L'institution a du coup refusé de certifier le dernier exercice et appelle à des « efforts ». La Caisse nationale d'allocations familiales, « d'accord » avec les chiffres avancés, a répondu que des actions sont justement « déjà engagées ».