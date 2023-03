La Sécu réduit son déficit en 2022, mais il s'avère tout de même plus lourd que prévu

19,6 milliards d'euros. C'est le montant qu'atteint le déficit de la Sécurité sociale en 2022, selon les chiffres publiés ce mercredi 22 mars par la Caisse nationale d'assurance maladie. Ils englobent ses différents régimes (maladie, accidents du travail et maladies professionnelles, famille, vieillesse, autonomie), ainsi que le Fonds de solidarité vieillesse. La dernière prévision du gouvernement tablait sur un déficit de 18,9 milliards.

Le déficit est donc plus fort de 700 millions d'euros. Il reste toutefois inférieur par rapport à 2021, où il s'était élevé à 24,3 milliards d'euros. C'est aussi bien moins que les 37,3 milliards d'euros de 2020 suite à la crise du Covid-19, mais bien au-dessus de 1,6 milliard d'euros de 2019.

La branche vieillesse creuse les comptes

Ce déficit 2022 un peu plus élevé que prévu s'explique notamment par le creusement du déficit de la branche vieillesse et par un excédent moins fort qu'attendu du Fonds de solidarité vieillesse. Le déficit de la branche vieillesse s'est creusé de 800 millions d'euros. Il atteint désormais 3,8 milliards d'euros. Quant à l'excédent du Fonds de solidarité vieillesse, il a reculé de 500 millions d'euros par rapport aux prévisions, atteignant 1,3 milliard.

L'excédent de la branche accidents du travail et maladies professionnelles a également été moins lourd que prévu, à 1,7 milliard, contre 2 milliards anticipés. Enfin, l'excédent de la branche famille s'est dégradé de 700 millions d'euros par rapport aux prévisions, à 1,9 milliard.

Les comptes de l'Assurance maladie, eux, ont évolué plus favorablement que prévu. Le déficit s'est réduit de 900 millions d'euros par rapport aux prévisions (21 milliards d'euros au lieu de 21,9 milliards prévus). Quand à la branche autonomie, elle enregistre finalement un excédent de 0,2 milliard, contre un déficit prévu de 0,4 milliard.

Plus de 300 millions d'euros de fraudes évités

En 2022, l'Assurance maladie a par ailleurs « détecté et stoppé un montant de fraudes jusqu'alors inégalé », a-t-elle fait valoir dans un communiqué début mars. Au total, la somme s'est élevée à 315,8 millions d'euros, soit une augmentation de 44% comparé à 2021 (219,3 millions d'euros) et de 10% par rapport à 2019 (286,8 millions d'euros), « année qui affichait jusqu'ici le montant le plus élevé jamais enregistré », d'après l'organisme.

Dans le détail, près des trois-quarts des préjudices évités correspondent à des frais de santé « pour l'essentiel facturés à tort par des professionnels de santé (consultations, actes, remboursements de soins et de médicaments, etc.) », précise la Caisse nationale. « L'année 2022 a également été marquée par des escroqueries portant sur des délivrances de tests antigéniques aux professionnels de santé par des pharmacies d'officine, pour un montant de plus de 58 millions d'euros », ajoute-t-elle.

Côté assurés, les fraudes mises en évidence via des contrôles s'élèvent à 56,8 millions d'euros. Parmi elles, 35,7 millions d'euros sont constitués de fraudes aux prestations en espèces (indemnités journalières, pensions d'invalidité) et 21,1 millions pour l'obtention de droits (protection maladie universelle, Complémentaire santé solidaire).

« L'objectif de l'Assurance Maladie est d'accélérer ses actions pour atteindre 500 millions d'euros de préjudices financiers détectés et stoppés dès 2024 », conclut le communiqué.

(Avec AFP)