La dernière réforme de l'assurance chômage a entrainé une baisse moyenne de 16% des allocations

Être au chômage, selon un bilan de l'Unédic, et toucher des allocations est bien moins « confortable » pour bon nombre de demandeurs d'emploi impactés par la réforme de 2019 avec une baisse de 16% en moyenne de l'indemnisation. Entrée en vigueur fin 2021, la dernière réforme de l'assurance chômage, a notamment durci les conditions d'indemnisation des demandeurs d'emploi, en particulier ceux alternant périodes de travail et d'inactivité, les « permittents ».

L'Unédic note aussi une baisse de 20% des ouvertures ou rechargements de droits par rapport à 2019, en raison des nouvelles règles et d'effets conjoncturels. La baisse est plus importante chez les moins de 25 ans (-26%), les allocataires sortant de CDD (-30%) ou de contrat d'intérim (-37%). La part des allocataires indemnisés parmi les inscrits à Pôle emploi est de 36,6% en juin 2022 (contre 40,4% en décembre 2021).

La réforme instaurait aussi une dégressivité de 30% pour les chômeurs de moins de 57 ans ayant perçu une rémunération supérieure à 4.500 euros brut. L'Unédic note que cela concernait 31.000 allocataires en juin et potentiellement 52.000 autres les mois suivants.

La moitié des futurs allocataires sera impactée par la nouvelle réforme

Dans un autre document, l'Unédic évalue les effets de la nouvelle réforme dévoilée fin novembre. Selon l'organisme, « quelle que soit la durée du droit actuel, au moins la moitié des futurs allocataires est impactée ». En moyenne, en régime de croisière (après 5 ans), le nombre d'allocataires indemnisés diminuerait de 12%, soit environ 300.000 personnes, et la réforme engendrerait « de moindres dépenses de l'ordre de 4,2 milliards d'euros ».

Les conditions de l'assurance chômage vont être modulées selon le taux de chômage

La nouvelle réforme réduit la durée d'indemnisation de 25% pour les demandeurs d'emploi inscrits après le 1er février 2023. Elle pourra remonter si le taux de chômage dépasse 9%. L'exécutif a en effet décidé de moduler les conditions de l'assurance chômage selon la situation du marché du travail, dans l'objectif d'avoir des règles « plus incitatives à la reprise d'emploi ». « Quand ça va bien, on durcit les règles et, quand ça va mal, on les assouplit », a résumé le ministre du Travail Olivier Dussopt. Le seuil de 9% a été choisi car c'est le taux moyen sur les 20 dernières années.

C'est la durée d'indemnisation et non son montant qui va changer par décret. Les demandeurs d'emploi ayant eu une fin de contrat de travail après le 1er février 2023 auront une durée réduite de 25%, avec un plancher minimal de six mois. Un chômeur qui aurait eu droit par exemple à 18 mois d'indemnisation dans le système actuel n'aura ainsi plus droit qu'à 12 mois.

Dans un communiqué, la CGT estime qu'elle « ne s'était pas trompée dans ses prévisions en dénonçant un saccage ». Le syndicat estime que « la réforme de 2021 a non seulement exclu un très grand nombre de travailleurs privés d'emploi de l'indemnisation mais elle a particulièrement touché les jeunes ainsi que les travailleurs ayant perdu un CDD ou un contrat d'intérim ». Il dénonce un « prochain tour de vis » avec la nouvelle réforme.