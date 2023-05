RSA : le projet de loi France Travail prévoira bien des sanctions

Le conditionnement du RSA suffira-t-il à inciter ses bénéficiaires à retrouver le chemin de la vie active ? Le gouvernement, lui, en semble convaincu. Élisabeth Borne a confirmé samedi, lors de son déplacement à La Réunion, que le projet de loi France Travail prévoira bien des « sanctions ».

Fin avril, la Première ministre avait confirmé sur France 2 l'engagement présidentiel d'un accompagnement intensif des allocataires du RSA, à hauteur de 15 à 20 heures hebdomadaires d'insertion, sur le modèle du Contrat engagement jeune (CEJ). « Il ne s'agit pas de les faire travailler sans les payer, il s'agit de leur permettre de découvrir des métiers, de se former. C'est ça les 15 à 20 heures d'activité dont on parle », avait-elle spécifié.

« On doit continuer à viser les leviers pour permettre à chacun de revenir vers un emploi. C'est d'autant plus important dans un contexte où on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent à recruter et qui disent qu'elles n'y arrivent pas », a déclaré la locataire de Matignon lors d'un point presse.