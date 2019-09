Stagnation de la consommation des ménages en août (+0,0 %)

La consommation des ménages français en biens est restée stable en août sur un mois, marquant le coup après son rebond de 0,4% en juillet, selon les données publiées vendredi par l'Insee. Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,3% des dépenses de consommation le mois dernier.

Dans le détail, la stagnation des dépenses de consommation des ménages en biens en août recouvre une nette progression des achats de biens fabriqués (+1,1%), qui a été contrebalancée par la baisse des achats alimentaires (-0,9%) et de la consommation d'énergie (-1,3%). L'augmentation des achats de biens fabriqués a été soutenue par la hausse des achats de biens durables, notamment grâce au dynamisme des ventes de matériel de transport (+2,4%), dopées par l'anticipation d'une deuxième vague de nouvelles normes d'homologation des voitures neuves en septembre, souligne l'Insee.

Consommation poussive depuis le début de l'année

Les achats de biens représentent près de la moitié de la consommation totale des ménages qui contribue à son tour à un peu plus de la moitié du produit intérieur brut français. La consommation des ménages est restée poussive depuis le début de l'année, progressant de 0,3% au premier trimestre et de 0,2% au deuxième, les Français faisant preuve d'un certain attentisme et privilégiant l'épargne sur la période malgré la progression de leur pouvoir d'achat liée aux mesures prises par le

Les économistes tablent sur un redémarrage de ce moteur traditionnel de l'économie française au deuxième semestre, d'autant plus que la confiance des ménages a désormais surmonté le creux enregistré sur fond de mouvement des "Gilets jaunes" et renoué avec ses niveaux de début 2018.

___

ANNEXE