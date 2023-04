Stations de ski : 2023, l’année du grand retour des touristes étrangers

La saison 2022-23 est déjà qualifiée d'année du grand retour des touristes étrangers! Après plusieurs saisons difficiles suite à l'absence de la clientèle internationale due à la pandémie de Covid-19, l'hiver 2022-2023 sonne comme une délivrance. « Cette saison est marquée par le retour de la clientèle étrangère, qui était absente jusqu'au 15 janvier lors de la saison 2021-2022, pour cause de restrictions sanitaires », confirme l'Observatoire national des stations de montagne (ANMSM) qui a présenté son bilan des vacances d'hiver 2023, le 6 mars dernier.

Ainsi, pour la 2022-2023, « 63 % des répondants estiment la clientèle internationale en progression par rapport à la même période de la saison passée », ajoute l'ANMSM. Une bonne nouvelle sachant que les étrangers représentent « 30% de la clientèle totale en moyenne », rappelle Jean-Luc Boch, le président de l'Observatoire.

Les Anglais et les Belges, grands fans des pistes françaises

Dans le détail, les clientèles ouest-européennes ont affiché de bonnes dynamiques. Les Britanniques se trouvent sur la première marche du podium de la clientèle internationale (33,6% de la part des lits chauds) suivis par les Hollandais (12,4%) et les Belges (11,4%). En termes de nombre de nuitées par nationalités, l'évolution sur un an est d'ailleurs dantesque avec +215% pour les touristes espagnols, +152% pour les Allemands et +81% pour les Anglais.

Pourquoi un tel succès auprès de nos voisins ? « Ils n'ont pas de stations leur permettant de faire du ski », résume Jean-Luc Boch qui estime que les stations françaises gagnent même des parts de marché par rapport à leurs concurrentes autrichiennes ou suisses. Et ce parce que les « stations françaises ont eu énormément de progrès en termes d'infrastructures alors qu'on avait un peu de retard il y a 20 ans ». Le représentant des stations de ski note toutefois que cette clientèle est quasiment uniquement présente dans les stations bien desservies en termes d'infrastructures de transports. « Il leur faut des moyens de transport, des stations de train proches ou des aéroports sinon les Anglais ne viennent pas par exemple », signale-t-il.

Toujours est-il que ce retour des étrangers satisfait les commerçants montagnards puisqu'ils « consomment beaucoup, car ils ont un bon pouvoir d'achat et qu'ils se font plaisir quand ils sont en vacances, car ils n'ont pas accès à la montagne chez eux», précise le président de l'ANMSM.

Absence de la clientèle russe

En revanche, « les clientèles est-européennes et ultra-européennes sont plutôt jugées en recul, tant par rapport à l'an passé, que par rapport à l'exercice 2018-2019 », fait savoir l'Observatoire. Du fait du conflit déclenché par Moscou en Ukraine, le nombre de nuitées de clients russes a diminué de 79,4% entre la saison 2021-2022 et la saison 2022-23. « C'est complètement géopolitique, ils ne viennent pas par peur des représailles », confie Jean-Luc Boch. Une perte cependant négligeable puisque les touristes russes ne représentaient que 2,3% des clients en 2021-2022.

« On parle d'eux, car ils ont un très fort pouvoir d'achat et qu'ils vont surtout dans les stations très haut-de-gamme », explique le président de l'ANMSM qui estime que leur absence aura des « conséquences sur les hôtels 5 étoiles et les palaces, mais qu'elles seront compensées par le retour des autres nationalités ». Selon l'office de tourisme de Courchevel, une station de ski haut-de-gamme, la clientèle russe représentait près de 3 % de celle étrangère en 2022-23 contre 7% les années précédentes.

Du côté de Megève, autre station haut-de-gamme comptant 30% de clientèle internationale, l'office de tourisme affirme que « pour cet hiver la Russie a représenté moins de 1% de notre fréquentation ». La dynamique des vacanciers russes avait déjà été cassée depuis le Covid-19 en passant de 13.000 nuitées en 2019-20 à moins de 5.000 nuitées ces 3 dernières saisons. « La baisse a été compensée par la clientèle du Moyen-Orient et des Etats-Unis qui a pris une plus grande part de marché depuis ces dernières années » conclut Megève tourisme.