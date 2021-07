Suivez en direct les Rencontres économiques d'Aix-en-Provence 2021

Depuis près de deux ans, les conséquences de la crise sanitaire ont joué le rôle de révélateur des faiblesses de nos sociétés modernes : creusement des inégalités, lenteur des décisions publiques, répartition inégale des richesses, hausse massive de la dépense publique... Deux grands sujets s'imposent à la société française et seront placés au cœur de l'ensemble des débats :

Comment reconstruire nos sociétés dont la crise a accru les fractures ? La France peut-elle rebondir ?

Quel avenir pour le capitalisme ?

Les 2, 3 et 4 juillet prochains, plus de 350 intervenants de toutes les sensibilités, du monde académique, économique, syndical et social se retrouveront à Aix-en-Provence autour de la thématique « Saisir l'avenir, ensemble », pour penser la société de demain. A un an de l'élection présidentielle, les grandes formations politiques seront également représentées.

Parmi les intervenants : Peter ALTMAIER, Laurent BERGER, Xavier BERTRAND, Sylvie BRIAND, Nadia CALVINO, Mark CARNEY, Paschal DONOHOE, Esther DUFLO, Véronique FAYET, Sajid JAVID, Christine LAGARDE, Enrico LETTA, Bruno LE MAIRE, Louise MUSHIKIWABO, Ibrahim Assane MAYAKI, Mairead McGUINNESS, Agnès PANNIER-RUNACHER, Florence PARLY, Valérie PÉCRESSE, Valérie RABAULT, Fabien ROUSSEL, Tidjane THIAM...

52 sessions rythmeront les trois jours de débats et s'inscrirons dans la logique de répondre aux 2 questions : Comment réparer la France ? Quel avenir pour le capitalisme ?

VENDREDI 2 JUILLET

LA PAROLE AUX 18-28

SAMEDI 3 JUILLET

DIMANCHE 4 JUILLET

