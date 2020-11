Télétravail : quel impact économique et social ?

La pandémie a bouleversé les modes d'organisation dans les entreprises. Au premier confinement, des millions de salariés ont basculé dans l'urgence en télétravail. Beaucoup d'entreprises et salariés ont alors été complètement déboussolés lors de cette mise sous cloche improvisée de l'économie tricolore au printemps. Si le second confinement a également entraîné une nouvelle massification du télétravail, les règles sont bien plus souples et les entreprises ont été mieux préparées pour affronter cette nouvelle décision. Il reste que les répercussions macroéconomiques du travail à distance sont loin d'être tranchées.

8 millions de travailleurs potentiels concernés

Il est difficile à ce stade d'avoir un chiffre fiable sur le nombre de personnes réellement concernées par le télétravail. Selon une estimation de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) réalisée au 30 mars dernier dernier, environ 8,4 millions d'emplois pourraient être concernés par la mise en place d'un télétravail généralisé, soit environ 30% des actifs.

À l'opposé, 18,8 millions de travailleurs ne pourraient pas bénéficier de cette forme d'organisation. Cela signifie qu'une large majorité de la population active ne peut pas travailler à distance et que la fin du "métro/voiture-boulot-dodo" n'est pas pour demain, même si la fréquentation des transports pourrait diminuer sur certains créneaux.

Plus récemment, un sondage commandé par le ministère du Travail indiquait qu'environ 36% avaient pu télétravailler durant la première semaine du mois de novembre. Là encore, il s'agit de nuancer ces chiffres. Sur ce total, environ 18% des...