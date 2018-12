Total va verser 1.500 euros de prime à ses salariés et propose une hausse des salaires de 3,1%

La nouvelle devrait ravir les employés de Total. Pour cause, l'ensemble des salariés du groupe, soit 31.500 personnes, va se voir verser une prime exceptionnelle de 1.500 euros, a annoncé dans un tweet, ce mercredi 12 décembre, le PDG de l'entreprise pétrolière Patrick Pouyanné. Mieux, la compagnie française va mettre sur la table des organisations syndicales une proposition de hausse de salaire de l'ordre de 3,1%.

📈👍🏻 Après une journée d'écoute & de débats et compte tenu des bons résultats de @Total en 2018, nous proposons à nos organisations syndicales une enveloppe globale d'#augmentation de +3,1 % et une #prime exceptionnelle de 1500 € pour tous nos salariés en France. — Patrick Pouyanné (@PPouyanne) 11 décembre 2018

Total dans le sillage d'autres grands groupes

Si elle est réellement appliquée, cette mesure en coûtera à l'entreprise plus de 47 millions d'euros. Une somme conséquente certainement amortie par la flambée des bénéfices de l'entreprise en 2018. Après un bond de 83% au deuxième trimestre à 3,72 milliards de dollars (3,28 milliards d'euros), le résultat net de Total a cru de 45% au troisième trimestre à 3,96 milliards de dollars (3,5 milliards d'euros).

Par ailleurs, d'autres grands groupes, issus de secteurs comme les télécoms ou encore le luxe, ont procédé à des annonces similaires. C'est notamment le cas d'Orange et d'Altice, dont les PDG respectifs (Stéphane Richard pour le premier et Patrick Drahi pour le second), ont d'ores et déjà annoncé qu'il remettrait une prime exceptionnelle à leurs collaborateurs. Si Orange n'en a pas précisé le montant, elle sera de 1.000 euros pour les employés d'Altice. Idem du côté des groupes Publicis, LVMH, Iliad ou encore Kering qui, eux aussi, accorderont un chèque de fin d'année à leurs salariés.

Orange répondra présent à l'effort de solidarité nationale. Il est temps de mesurer nos atouts et de rassembler toutes les bonnes volontés pour repartir de l'avant, en n'oubliant pas le message des gilets jaunes ! — Stéphane Richard (@srichard) 10 décembre 2018

Les entreprises appelées à participer à l'effort pour doper le pouvoir d'achat

De fait, ces sociétés ont répondu présente à l'appel lancé par le président de la République Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée, lundi, en réponse aux «Gilets jaunes» et la problématique du pouvoir d'achat. Le chef de l'Etat avait notamment demandé aux entreprises, sur la base du volontariat, de verser une "prime de fin d'année à leurs employés" sans impôts, ni cotisations sociales.

Je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année. Cette prime n'aura à acquitter ni impôt ni charge ; — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 10 décembre 2018

Emmanuel Macron reçoit, ce mercredi, les représentants des entreprises. Mardi, il recevait les patrons des plus grandes banques françaises qui se sont engagés à ne pas accroître les frais bancaires en 2019 et à plafonner les frais d'incident bancaire à 25 euros mensuels pour les populations les plus vulnérables. Selon la Banque de France, cela représentera entre 500 et 600 millions d'euros de pouvoir d'achat en plus pour les ménages.

(Avec AFP)