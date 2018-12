Gilet jaunes : le gouvernement demande aux entreprises de mettre la main à la pâte

Tout le monde devra prendre sa part a prévenu Muriel Pénicaud. La ministre du Travail, qui reçoit ce vendredi matin à son ministère les organisations syndicales (sauf la CGT) et patronales avec cinq autres membres du gouvernement (Jacqueline Gourault et Sébastien Lecornu - Cohésion des territoires -, Elisabeth Borne - Transports - , Julien Denormandie - Ville et Logement - et Emmanuelle Wargon - secrétaire d'État à la Transition écologique -), a appelé, ce vendredi matin sur BFM Business, les entreprises a augmenter les salaires de leurs employés face à «l'urgence absolue» que représente la crise des «gilets jaunes».

Dans la crise actuelle, tout le monde peut et doit contribuer. J'en appelle aux entreprises pour :

✅négocier les salaires en entreprises/branches

✅accélérer l'égalité des salaires ♀️♂️

✅mieux partager la valeur créée

✅respecter les délais de paiement pour tpe-pme#BFMbusiness — Muriel Pénicaud (@murielpenicaud) 7 décembre 2018

«Que les grandes entreprises montrent l'exemple et il y en a beaucoup qui sont prêtes à le faire, qui le disent. Il y a des branches qui ont fait l'accompagnement des salaires ces dernières années, d'autres moins. Je sais qu'elles sont prêtes à le faire, il faut le faire», a martelé la ministre du Travail qui a confié exclure d'imposer par la loi une augmentation générale des salaires : «ça n'a pas de sens, on détruirait de la compétitivité et de l'emploi».

Prime exceptionnelle défiscalisée

La veille, c'était le ministre de l'Economie Bruno Le Maire qui exhortait sur France 2 les patrons à augmenter les salaires de leurs employés via une proposition : le versement d'une prime exceptionnelle défiscalisée. «Une prime totalement défiscalisée, j'y suis favorable car ça permet de soutenir ceux qui travaillent», a affirmé Bruno Le Maire. Dans le détail, la prime évoquée pourrait être défiscalisée jusqu'à 1.000 euros et ne serait versée que si l'entreprise le souhaite. M. Le Maire a indiqué vouloir que «le plus grand nombre d'entreprises puisse verser cette prime au plus grand nombre de salariés en reconnaissance de leur travail, de leur efficacité et de leur engagement au service de leur entreprise».

Cette proposition, formulée initialement par le président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand, a reçu les faveurs du patronat reçu ce jeudi à Bercy et est débattue ce vendredi matin entre Muriel Pénicaud et les organisations syndicales et patronales. Le Premier ministre Edouard Philippe a également évoqué, ce jeudi, dans son discours devant le Sénat, des mesures ciblées pour les bas salaires sans toutefois en préciser les contours alors que, dans le même temps, plusieurs députés de la majorité poussent pour une revalorisation de la prime d'activité pour les salaires juste au-dessus du Smic. Pour cause, ces derniers ne sont pour l'heure pas concernés par la hausse de 30 euros par mois qui doit intervenir au 1er avril 2019.

Le patronat et les chefs d'entreprises plutôt réticents

Pour leur part, les représentants des patrons refusent tout alourdissement de leurs charges ou de la pression fiscale. Ils sont en revanche favorables à l'instauration de la prime défiscalisée exempte de charges sociales a notamment assuré la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME). C'est «une bonne idée [...] dans les secteurs ou ça va bien on pourra faire un geste», a confirmé, ce vendredi matin au micro de France Inter, le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux.

Ce dernier, alors que la crise des «gilets jaunes» suscite l'inquiétude au plus haut niveau de l'Etat, a confié craindre que le gouvernement dirigent les mécontentements vers les entreprises et qu'elles deviennent les «boucs émissaires d'une révolte fiscale».

« Je ne voudrais pas que cette révolte fiscale se transforme en mettant en accusation des entreprises qui font leur travail. On pointe du doigt les entreprises alors que c'est un problème d'impôt », a-t-il regretté.

Geoffroy Roux de Bézieux (@GeoffroyRDB) : "Le problème ne se pose pas dans les entreprises : c'est un problème de révolte fiscale" #le79Inter pic.twitter.com/r7tO9eNiGT — France Inter (@franceinter) 7 décembre 2018

« Si on se tourne vers les entreprises pour augmenter les impôts, malheureusement le chômage va repartir à la hausse», a-t-il également prévenu déplorant par la même occasion que la France soit le pays de l'OCDE où le poids des prélèvements fiscaux était le plus important en 2017 avec 46,2% du PIB, selon des chiffres du Medef publiés ce jeudi. Sommés d'agir, les chefs d'entreprises semblent réticents. Le PDG d'Orange Stéphane Richard a pour sa part expliqué, ce vendredi sur FranceInfo, ne pas apprécier «l'idée que les grandes entreprises c'est un tas d'or dans lequel on peut puiser finalement à sa guise» soulignant qu'elles évoluaient «sur des marchés très concurrentiels».

La question budgétaire oblige à des économies

Pas certain que cet argumentaire trouve écho auprès du gouvernement qui a désormais les entreprises dans sa ligne de mire. En cause, l'abandon de la totalité des hausses de taxe carbone pour 2019 qui représente un manque à gagner de 4 milliards d'euros pour l'Etat. La France va devoir combler ce trou pour se conformer à ses prévisions de déficit public estimé à 2,8% du PIB l'an prochain - objectif finalement abandonné - et surtout ne pas dépasser les 3% du PIB comme l'exige Bruxelles. Une addition qui devrait encore grossir en raison des concessions accordées à La Réunion (augmentation anticipée des minimas sociaux) ou encore la baisse des taxes sur l'électricité.

Aussi, le gouvernement va devoir faire des économies et les entreprises pourraient être les premières mises à contribution à travers trois volets. D'abord, le taux de l'impôt sur les sociétés. Le gouvernement souhaitait initialement le ramener à 25% à l'horizon 2022. L'une des pistes évoquées mènerait à l'annulation de l'étape prévue en 2019 de baisse du taux de 33% à 31%. Le second point concerne la transformation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en baisse de charges pérennes. Le gouvernement pourrait revoir les modalités du CICE dans le but d'en atténuer le coût sur les finances publiques. Enfin, le gouvernement pourrait décider de retarder à nouveau le coup de pouce supplémentaire de 4 points au niveau du Smic, déjà reculé de janvier à octobre 2019. Reporter l'échéance à janvier 2020 rapporterait 700 millions d'euros.

