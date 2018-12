A l'Elysée, les banques s'engagent à ne pas augmenter leurs tarifs en 2019

Les banques françaises se sont engagées mardi, lors d'une réunion avec Emmanuel Macron, à ne pas augmenter les tarifs bancaires des particuliers en 2019 et à plafonner, de façon pérenne, les frais d'incidents bancaires pour les publics les plus fragiles, a annoncé l'Elysée.

Cette annonce survient au lendemain de l'allocution du chef de l'Etat qui, plus de trois semaines après le début de la crise des "Gilets jaunes", a décrété "l'état d'urgence économique et sociale" et appelé à la mobilisation de tous les acteurs.

Les représentants des banques françaises "se sont engagés" à ne pas augmenter les tarifs bancaires pour les particuliers en 2019 et "à plafonner les frais d'incidents bancaires à 25 euros par mois" pour les populations les plus fragiles, selon une source à la présidence française.

Cette mesure de plafonnement bénéficiera à 3,6 millions de personnes en France, a ajouté cette source, selon laquelle les deux engagements pris mardi représentent "500 à 600 millions de pouvoir d'achat redistribués au bénéfice des Français".

Dans un communiqué publié à l'issue de la rencontre, la Fédération bancaire française (FBF) ne mentionne pas le niveau global de plafonnement, précisant qu'il sera "fixé librement par chaque banque, en fonction notamment de ses propres coûts."

Aider les artisans et commerçants

Le chef de l'Etat a également demandé aux banques d'accompagner les artisans, commerçants et les petites entreprises "qui sont le plus durement touchés par la crise actuelle, les blocages et les dégradations" qui se sont produites en marge du mouvement des "Gilets jaunes", peut-on lire dans un communiqué de l'Elysée.

Il a en outre exhorté les acteurs bancaires à prendre "une part active" à la grande concertation territoriale qui s'ouvre samedi en France jusqu'au 1er mars, leur demandant de proposer d'ici la fin des débats des mesures pour faciliter notamment l'accès à des crédits aux particuliers investissant dans la transition écologique.

Les banques avaient réaffirmé ce dimanche "leur engagement à examiner avec bienveillance et au cas par cas les situations des artisans, des commerçants et des entreprises, impactées dans leurs activités", et rechercher des solutions appropriées.

"A cet égard, la Fédération bancaire française a mobilisé et sensibilisé l'intégralité de ses réseaux nationaux et territoriaux. Nous recommandons aux entreprises de se rapprocher de leur conseiller au plus vite en cas de difficulté" avait indiqué la FBF.

(avec Reuters)