Un "revenu d'engagement" pour les jeunes, suffisant pour les embarquer dans la relance ?

Emploi, accès au logement, précarité, moral... les conséquences de la crise du Covid-19 pour les jeunes sont profondes mais plutôt qu'un revenu de solidarité ou "RSA jeunes" réclamé par certains députés de l'opposition, l'Elysée a finalement opté pour un "revenu d'engagement" pour les 16-25 ans sans emploi ou sans formation. Autrement dit, c'est la poursuite du dispositif de "Garantie Jeunes" qui doit généraliser la rémunération des parcours vers l'emploi, qu'aura retenu le président Macron.

"Pour nos jeunes adultes, nos étudiants comme nos jeunes actifs, ou nos jeunes qui sont peu formés, nous avons créé la plateforme « 1 jeune 1solution » (...) Pour amplifier cette dynamique, je présenterai à la rentrée le Revenu d'Engagement pour les jeunes, qui concernera les jeunes sans emploi ou formation et sera fondé sur une logique de devoirs et de droits," a annoncé le chef de l'Etat lors de son allocution lundi soir.

Or, dans un rapport publié en juillet, la Cour des comptes pointait le risque de "profusion de mesures à la rentrée 2021 au risque d'un certain éparpillement", estimant entre autres que le plan "un jeune, une solution" a déployé de nombreuses mesures "au risque d'une dispersion des moyens".

De même, sur le chômage, qui a le plus fortement progressé auprès des jeunes en avril 2021 (+3,2%) - alors que près d'un jeune de 15-24 sur cinq est sans emploi en France -, la Cour montrait encore que "le bilan s'avère médiocre faute d'un ciblage du dispositif en termes de publics et de contenus".

En 2020, pendant la crise, le taux d'emploi des 15 à 24 ans recule d'1,2 point, alors qu'il diminue seulement de 0,4 point pour les personnes âgées de 25 à 49 ans, indiquait la Dares-ministère du Travail.

Des conséquences sur l'emploi des jeunes, qui, au niveau mondial, risquent aussi de laisser "des séquelles durables", affirmait l'OCDE.

Créée sous le quinquennat Hollande, la Garantie jeunes est un dispositif d'insertion qui assure actuellement aux 16 à 25 ans qui ne sont "ni en emploi, ni en études ni en formation" (baptisés +NEET+) une allocation mensuelle, d'un montant maximal de 497 euros. En contrepartie, les bénéficiaires s'engagent à suivre un parcours d'insertion intensif et collectif en mission locale. C'est la logique de "devoirs et de droits" reprise par Emmanuel Macron lundi soir.

De quoi réduire les inégalités pour cette génération ? "Un des coûts de la crise de la Covid, c'est fabriquer un gros écart intergénérationnel", observait l'économiste Patrick Artus, dans un entretien à l'AFP.

"Il y a un effet direct qui est que les jeunes ont du mal à trouver du boulot et un effet indirect, c'est que les politiques monétaires expansionnistes font monter les prix des actifs." En conséquence, "les vieux s'enrichissent et les jeunes ne peuvent plus acheter de logements", avait conclu Patrick Artus.