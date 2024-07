Valérie Pécresse, présidente LR de la région Île-de-france : « Jamais la région n’aura été aussi sécurisée »

LA TRIBUNE DIMANCHE - À cinq jours de l'ouverture des Jeux olympiques, quel sentiment domine ?

VALÉRIE PÉCRESSE - La satisfaction du travail accompli. Nous sommes prêts, nous avons eu l'intelligence collective de surmonter tous les obstacles pour y arriver. Si j'avais un souhait, ce serait que cette « méthode olympique » perdure. L'administration n'a jamais été aussi aidante. Nous avons réussi à faire en cinq ans des projets pour lesquels il nous fallait quinze ans. C'est aussi un héritage, une énergie, qui ne doivent pas se perdre avec les Jeux.

Quel est le coût des JOP pour la Région ?

Cinq cents millions d'euros, bien investis. Ce qui va rester, ce sont des logements, avec le village des athlètes et des médias, qui vont changer le visage de la Seine-Saint-Denis. Dans tous les départements, nous aurons un très bel héritage sportif, des piscines notamment. Ce sont des Jeux sobres en argent public. L'investissement transports était déjà prévu. Le petit miracle, ce n'est pas d'avoir construit ces nouvelles infrastructures de transport, mais de les avoir terminées à l'heure. Et cela va redonner de l'attractivité à la Région.

Depuis hier, les transports franciliens sont passés en tarif JO. Êtes-vous agacée que votre contribution olympique soit associée à cette augmentation ?

La vraie responsabilité, c'est celle du comité d'organisation, qui avait promis la gratuité sans pouvoir la financer. Je porte le chapeau. Mais mon devoir, et je l'assume, c'est de ne pas laisser aux Franciliens une dette de 250 millions d'euros à rembourser en septembre. Je ne pratique pas la fuite en avant budgétaire. Nous avons 15 % de hausse en capacité de transports par rapport à un mois d'août normal. Nous avons mis en place 400 navettes pour les sites les moins accessibles et 150 minibus pour les personnes en situation de handicap. Ce sont les premiers Jeux 100 % accessibles en transports en commun, 100 % décarbo-nés. Je ne crois pas que Los Angeles puisse faire la même chose en 2028.

Je me baignerai dans la Seine mais je ne convoquerai pas les caméras

Mais les transports seront-ils au niveau ?

Des infrastructures anciennes côtoient des neuves. Donc nous ne sommes pas à l'abri d'un incident. Mais nous offrirons un service très complet et de qualité. Île-de-France Mobilités a fourni un énorme travail de préparation sur le plan des transports. L'application Transport public Paris 2024 donnera les bons itinéraires ; ceux-ci ne sont pas forcément les plus courts. Il vaut mieux, par exemple, prendre la ligne 14 que la 13 pour aller au Stade de France, même s'il faut marcher un peu plus. Nous avons aussi ouvert 400 kilomètres de pistes cyclables.

Certains professionnels du tourisme sont déçus. La relance économique sera-t-elle au rendez-vous ?

J'ai entendu les mêmes inquiétudes avant la Coupe du monde de rugby. Ce fut un grand succès. Thomas Bach, président du Comité international olympique, m'a rappelé qu'aux Jeux de Londres en 2012 le secteur du tourisme anticipait aussi un fiasco. Ce fut une déferlante. Je constate que les touristes se décident souvent au dernier moment, c'est un comportement devenu habituel. Quand ils verront la cérémonie d'ouverture, l'ambiance, la fête, ils voudront y participer. Parmi les visiteurs étrangers, nous attendons environ un tiers d'Américains, le reste vient essentiellement d'Europe.

La principale inquiétude concerne la sécurité. Comment rassurer les Français et les visiteurs ?

Malheureusement, tous les pays sont soumis au risque d'attentat ; même la Russie ou les États-Unis ! Il y aura 4 milliards de téléspectateurs, cela offre une caisse de résonance sans équivalent. Mais nos forces de sécurité ont réalisé un travail préparatoire considérable. En coordination avec la préfecture de police, la Région a renforcé ses effectifs de sécurité dans les transports, la vidéoprotection, les brigades de chiens renifleurs. Nous avons financé la formation de 25 000 agents. Jamais la région parisienne n'aura été aussi sécurisée.

Anne Hidalgo, après Amélie Oudéa-Castéra, s'est baignée dans la Seine. Y plongerez-vous également ?

Je suis ravie que la propreté des rivières et des fleuves fasse partie de l'héritage des Jeux. L'objectif n'est pas de se baigner une seule fois. En ce qui me concerne, je me suis déjà baignée dans la Marne. Je me baignerai dans la Seine, oui. Mais je ne convoquerai pas les caméras ce jour-là.

Ces JO vont se dérouler dans un contexte politique inédit, avec un gouvernement démissionnaire. Cela peut-il avoir un impact ?

Nous avons échappé au pire. Si l'extrême droite l'avait emporté, nous aurions eu un pays au bord du chaos, en proie à un immense désordre. Dissoudre l'Assemblée à trois semaines des Jeux était une décision insensée. J'appelle désormais à une trêve olympique et à l'unité nationale. Un gouvernement de transition peut gérer la France jusqu'en septembre. Il lui revient aussi la rude tâche de préparer le difficile budget 2025. Il ne faut surtout pas changer maintenant les ministres de l'Intérieur, des Sports et des Transports, qui maîtrisent les dossiers de Paris 2024.

Soutenez-vous le « pacte législatif » proposé par Laurent Wauquiez au bloc centriste ?

La Droite républicaine a pris une position responsable en annonçant qu'elle ne bloquerait jamais le fonctionnement des institutions. Nous sommes clairs sur nos propositions : remettre de l'ordre dans le pays, réduire les déficits, réindustrialiser. La gauche, elle, donne un spectacle de divisions affligeant. Aujourd'hui, je souhaite avant tout que ces Jeux permettent aux Français d'être unis au moment d'accueillir le monde et de célébrer les valeurs partagées du sport.