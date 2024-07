Cérémonies d'ouverture et de clôture des JO 2024 : les bars parisiens pourront rester ouverts toute la nuit

À l'occasion des quatre soirées exceptionnelles de cérémonies olympiques, les bars et autres débits de boissons dans Paris pourront ouvrir toute la nuit. D'après l'arrêté daté de ce mercredi, le préfet de Paris explique cette décision notamment par le fait que la tenue des Jeux olympiques « s'inscrit dans un ensemble de festivités gratuites organisées par la ville de Paris, hors de sites de compétition », ainsi que par « le caractère exceptionnel des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques ».

Seront donc concernées les nuits du 26 au 27 juillet (cérémonie d'ouverture des JO) du 11 au 12 août (cérémonie de clôture), du 28 août au 29 août (cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques) et du 8 au 9 septembre (cérémonie de clôture des Jeux paralympiques). La vente à emporter sur la voie publique de boissons et produits de restauration rapide sera également autorisée toute la nuit aux mêmes dates.

Lire aussiL'International Broadcast Center, site névralgique de la télédiffusion des Jeux olympiques

Si la fête est autorisée jusqu'au petit matin pour les 15.000 débits de boissons de Paris, le préfet a toutefois tenu à rappeler aux exploitants qu'ils « demeurent, même dans ce cadre exceptionnel, garants de la préservation de l'ordre public au sein de leur établissement .

Les riverains mécontents

L'arrêté va dans le sens des festivités voulues par l'organisation des Jeux olympiques, au risque de faire grincer des dents les associations de riverains. Ces dernières avaient déjà protesté en mars contre la décision de la maire de Paris, Anne Hidalgo, d'accorder la permission de servir en terrasse jusqu'à minuit (contre 22H habituellement) durant la période des Jeux olympiques. Cette décision, annoncée le 16 mars dernier aux professionnels du secteur, est entrée en vigueur dès ce 1er juillet, au grand dam des collectifs de riverains.

Terrasses estivales ouvertes jusqu'à minuit (où est l'arrêté?) et maintenant 4 nuits d'ouverture supplémentaires. Les Parisiens ne vous disent pas merci. Et nous devrions rester à Paris? @prefpolice @PMdeParis https://t.co/NWp4bHxRnk — Réseau Vivre Paris ! (@RezoVivreParis) July 3, 2024

Dans une lettre ouverte adressée à la maire de Paris et ses adjoints, l'association Droit au sommeil rappelait le 3 mars dernier que « la fermeture à 22h00 est la seule concession qui a été obtenue pendant la concertation autour du Règlement des étalages et terrasses par les associations de riverains » et considérait « inconcevable que les JO soient un prétexte à une nouvelle atteinte à la santé des habitants. »

Une cérémonie encore très secrète

Pour rappel, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques se tiendra le 26 juillet prochain de 19h30 à 20H15 sur la Seine. Il s'agit de la première cérémonie d'ouverture de Jeux olympiques à se tenir hors d'un stade. Interrogé par Le Parisien en avril, l'adjoint à la mairie de Paris en charge du sport des Jeux, Pierre Rabadan, a confirmé « qu'il n'y aura pas de plan B » pour la cérémonie d'ouverture et ce même en cas de pluie. Près de 326.000 personnes sont attendues sur les quais de Seine le Jour J selon le gouvernement. La quasi totalité des berges, du Pont d'Austerlitz au Pont IIéna seront ainsi fermés aux personnes non détentrices d'un billet. Un très grand nombre de stations de métro seront fermées durant toute la journée sur toutes les lignes à l'exception des 2,3 et 14.

Quant au programme exact du show, seule une dizaine de personnes connaissent le scénario exact de ce spectacle de 3h45 qui entend « casser les codes ». Seule certitude : 6.000 à 7.000 athlètes (sur les 10.500 au total), représentant toutes les nations participantes, défileront sur 85 bateaux sur la Seine sous les yeux d'un peu plus d'un milliard de téléspectateurs. Leur parcours sera composé de douze tableaux ou stations artistiques qui célébreront les athlètes, raconteront « une histoire de ce qu'est la France », un pays de la « diversité », et fêteront « le monde entier réuni », soulignait à l'AFP Thomas Jolly, directeur artistique de la cérémonie. On ne sait pas grand-chose non plus de la bande sonore de la cérémonie. Cette dernière inclura les créations du directeur musical Victor Le Masne, mêlant pop, orchestre symphonique, chœurs et boucles électro typiques de la « French Touch ». Elle piochera aussi dans « d'autres registres », selon Thomas Jolly, qui ne révèle rien mais pour qui « la France, c'est à la fois Jul, Edith Piaf ou encore Nathalie Dessay ».

Lire aussi - EDITO. JO de Paris 2024 : allumer le feu

Si les secrets sont si bien gardés, c'est qu'aucune répétition totale n'est organisée afin de ne pas trahir la surprise. Le spectacle a donc dû être répété en intérieur, dans de très grands hangars, et sur des bases nautiques ou des rivières.

Autre inconnu et pas des moindres : le nom du dernier relayeur qui apportera la flamme olympique jusqu'à la vasque située aux Tuileries.