Louer son appartement pendant les JO 2024 : l'espoir de gains mirobolants douché par le manque de demande

1.000 euros pour une nuit à Paris. C'était l'ordre de grandeur des locations disponibles sur la plateforme Airbnb en décembre dernier pour la période des Jeux olympiques qui se dérouleront dans la capitale du 26 juillet au 11 août 2024. Sauf que la multinationale américaine n'est pas seule sur le marché parisien. D'autres services tentent de rivaliser avec la plateforme, bien que cette dernière soit partenaire officiel du Comité international olympique. Un statut qui lui confère des avantages particuliers.

Malgré cette mainmise d'Airbnb sur la compétition, qui attend près de 500.000 voyageurs pendant cette période, des plateformes tricolores, comme les portails Gens de Confiance (GDC) ou Particulier à Particulier (PAP), avaient, elles aussi, remarqué une hausse spectaculaire des prix six mois avant le lancement des Jeux. Mais à moins de dix jours du début des épreuves, les propriétaires ne louent plus aux prix d'or qu'ils espéraient, comme le révèlent des études commandées par GDC et PAP Vacances.

Une offre trop importante

La directrice générale de PAP a, en effet, constaté, en janvier 2024, un afflux d'offres de la part de propriétaires qui ont voulu « sauter sur l'occasion ». Six mois plus tard, en juillet, elle note une hausse de seulement 9% en termes d'offres sur le site par rapport à l'été 2023.

Du fait de cette offre trop abondante, la plupart des logements n'ont pas séduit les voyageurs, et les propriétaires ont dû se résoudre à baisser leurs prix pour réussir à louer leur logement.

« Certains propriétaires voulaient multiplier par 4 le prix du loyer, mais ils n'ont trouvé preneur qu'en multipliant par deux l'augmentation », explique Laetitia Caron à La Tribune.

Cependant, la patronne de Particulier à Particulier a remarqué que seuls les propriétaires ayant proposé leur logement il y a un an ont réussi à tripler leur loyer. Chez Gens de Confiance, ce phénomène était encore d'actualité il y a quelques mois, explique la directrice marketing et porte-parole, Bertille Marchal.

« Jusqu'en février, certains logements partaient à des prix exorbitants. Mais la bulle a explosé depuis », précise Bertille Marchal à La Tribune.

Des incidences directes sur le marché locatif

Bien que le marché de courte durée soit saturé à cause des Jeux, celui de la location longue durée est en crise depuis un moment. Alors, certains propriétaires moins chanceux décident finalement de s'inscrire sur le long-terme.

« Avec cette déception de ne pas louer aussi cher qu'ils l'auraient souhaité, certains préfèrent retourner aux prix classiques, mais sur la durée », argue la porte-parole de GDC.

D'autant plus que la période est propice aux locations de longue durée.

« Les résultats du bac viennent de tomber, l'année scolaire se termine et beaucoup d'étudiants sont à la recherche d'un logement », confirme Laetitia Caron, la directrice générale de PAP.

La directrice marketing de Gens de Confiance, Bertille Marchal, pointe, de son côté, l'impossibilité pour les portails autres qu'Airbnb à promouvoir leur activité en lien avec les Jeux. GDC a, en effet, été menacé de poursuites judiciaires par le Comité international olympique pour avoir utilisé dans une publicité l'intitulé officiel « Paris 2024 ». Et pour cause, ce dernier reste une marque déposée soumise aux règles de la propriété intellectuelle qui ne peut pas être utilisée par les entreprises qui ne sont pas sponsors.