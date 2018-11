Venu pour commémorer le 11-Novembre, Trump tacle Macron et l'Europe de la défense

[Article mis à jour à 14h00 avec la réaction d'Emmanuel Macron]

Le recueillement, la communion, la solidarité entre alliés : très peu pour Donald Trump. A peine avait-il posé le pied à Paris pour commémorer avec la France les cent ans de la fin de la Première Guerre Mondiale, le 11-Novembre 1918, que le président américain a ravivé les tensions avec le Vieux continent.

"Le président Macron vient de suggérer que l'Europe construise sa propre armée pour se protéger contre les Etats-Unis, la Chine et la Russie", a tweeté M. Trump au moment même où Air Force One atterrissait à l'aéroport international d'Orly, près de Paris. "Très insultant mais peut-être que l'Europe devrait d'abord payer sa part à l'OTAN que les Etats-Unis subventionnent largement!", a ajouté le président américain.

Voilà qui annonce le ton de la rencontre prévue samedi matin entre les deux dirigeants au palais de l'Elysée. Il s'agit de la deuxième visite de Donald Trump en France depuis son arrivée à la Maison Blanche, après celle du 14 juillet 2017 qu'il évoque régulièrement avec beaucoup d'enthousiasme.

Dans son tweet, le président américain faisait référence aux déclarations mardi d'Emmanuel Macron, qui a appelé de ses voeux la création d'une "véritable armée européenne" pour mieux protéger le Vieux Continent.

"On ne protègera pas les Européens si on ne décide pas d'avoir une vraie armée européenne. Il faut nous protéger à l'égard de la Chine, de la Russie et même des Etats-Unis", a-t-il ajouté.