Victoire en Coupe du monde : un impact dérisoire sur le PIB

Vingt ans jour pour jour après le triomphe de leurs aînés en 1998, l'équipe de France de football a donné le 15 juillet à la France son second titre de championne du monde, offrant au pays une victoire tant attendue. Le succès de cette équipe a été saluée par l'ensemble de la classe politique à commencer par Emmanuel Macron qui a célébré cette victoire, en espérant un gain de popularité dans des sondages actuellement peu favorables au chef de l'État.

Si l'euphorie d'un tel événement sportif peut permettre à à un pays de regagner de la confiance, les gains économiques à espérer sont relativement faibles.

--

[Vladimir Poutine à côté d'Emmanuel Macron à Moscou après la victoire de l'équipe de France. Crédits : Reuters/ Christian Hartmann.]

--

Il y a quelques jours, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a assuré sur l'antenne de France 2 qu'une victoire de la France en Coupe du monde serait bonne pour la croissance.

« La croissance économique, ça repose sur de la confiance et une victoire en Coupe du monde, ça donne de la confiance en soi aux Français », a-t-il ajouté. « Il y a une part d'irrationnel dans l'économie qui tient à la confiance en soi, qui tient à l'envie, qui tient à l'enthousiasme et c'est tout ce que nous apporte cette Coupe du monde. »

Pourtant, les économistes interrogés par l'agence de presse Reuters ne sont pas du même avis. Pour Ludovic Subran, chef économiste de l'assureur crédit Euler Hermes, cette victoire permettrait une hausse de 0,2 point de consommation pour l'économie française et donc 0,1 point de croissance supplémentaire. Sur la chaîne de télévision publique, le locataire de Bercy n'a pas avancé de chiffres mais a maintenu sa prévision de croissance à 2% pour 2018 alors que plusieurs institutions ont abaissé leurs prévisions de croissance pour 2018. La Banque de France a anticipé une croissance de 1,8% pour cette année contre 1,7% pour l'Insee et la Commission européenne qui vient de publier ses projections.

Lire aussi : Guerre commerciale : Bruxelles abaisse ses prévisions de croissance

Par ailleurs, dans une récente note de blog, le directeur de recherche économique chez Ostrum Asset management Philippe Waechter expliquait que cette victoire n'aurait pas d'impact sur la croissance à long terme.

« La première (question) est celle d'un changement d'allure de l'activité dans le long terme. La réponse est clairement non. En quoi une victoire, même dans un sport populaire comme le football, serait susceptible de changer dans la durée le comportement d'investissement des entreprises, d'améliorer les gains de productivité ou de changer radicalement l'arbitrage entre consommation et épargne dans le revenu des ménages ? En tout cas, rien de tout cela n'a été observé chez les vainqueurs dés précédentes Coupe du monde. Après 1998, on ne note pas d'effet durable. »