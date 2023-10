Vigipirate : des aéroports français de nouveau évacués après des alertes à la bombe

Après un mercredi compliqué, au moins huit aéroports ont dû de nouveau être évacués ce jeudi matin. Quatorze ont également reçu des menaces d'attentats. Les évacuations ont concerné les aéroports de Brest (Finistère), Carcassonne (Aude), Rennes (Ille-et-Vilaine), Tarbes (Hautes-Pyrénées), Bordeaux-Mérignac (Gironde), Béziers (Hérault), Montpellier (Hérault) et Nantes (Loire-Atlantique).

Ces incidents ont bien été confirmés par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) : « Plusieurs aéroports nationaux, dont celui de Nantes, ont reçu ce matin des menaces d'attentat ». Mais la DGAC n'a pas pour autant donner de chiffre ni de nom, face à une situation fluctuante. D'après une source policière, les aéroports de Nantes, Bordeaux, Lille, mais aussi Nice auraient reçu des menaces d'attentat par mail.

Certains aéroports ont eux-mêmes communiqué sur le sujet. L'aéroport de Lille a indiqué en fin de matinée sur X (anciennement Twitter) procéder à « une évacuation suite à une alerte à la bombe », puis signalé une demi-heure plus tard la « fin de l'alerte », signant « la réouverture progressive de l'aéroport ».

L'Aéroport de Lille est en cours d'évacuation suite à une alerte à la bombe.

Les services de sécurité de l'Etat sont sur place. — Aeroport de Lille✈ (@Aeroport_Lille) October 19, 2023

A Montpellier, une « alerte à la bombe » était également en cours, a indiqué en fin de matinée sur la plateforme X le préfet de l'Hérault, François-Xavier Lauch. « Evacuation et mise en sécurité des personnes, forces de l'ordre présentes sur site pour établir un périmètre de sécurité, démineurs déclenchés pour une levée de doutes », a-t-il ajouté sur le réseau social.

Lire aussi15 aéroports évacués après des alertes à la bombe, 130 vols annulés

De plus en plus d'alertes à la bombe

Les alertes à la bombe se sont multipliées ces derniers jours, notamment depuis l'attaque qui a coûté la vie à l'enseignant Dominique Bernard à Arras (Pas-de-Calais). La France a été placée en situation « urgence attentat », le niveau le plus élevé du dispositif de vigilance et de protection Vigipirate. Mercredi déjà, la plupart des grands aéroports français, à l'exception des deux parisiens, ont été temporairement évacués après des menaces, conduisant à l'annulation de 130 vols et à d'innombrables retards.

Lire aussiVigipirate : le ministre des Transports renforce l'effectif des agents de sécurité de la SNCF

« 17 aéroports menacés. 15 aéroports évacués. 130 vols annulés. De très nombreux retards », a détaillé hier le ministre des Transports Clément Beaune sur X (ex-Twitter) dans la soirée. Avant d'ajouter : « Ces fausses alertes ne sont pas des mauvaises blagues. Celles-ci sont des délits. Elles seront sanctionnées », précisant qu'une plainte avait été déposée pour chaque menace. De son côté, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a aussi averti ce mercredi que « les petits guignols » auteurs de fausses alertes, notamment à la bombe, seraient « retrouvés » et « punis ».

Des lieux touristiques ont également été victimes d'alerte à la bombe. Mercredi, le château de Versailles a été évacué pour la troisième fois en moins d'une semaine. Samedi, le Louvre a également dû fermer ses portes pour des raisons de sécurité.

(Avec AFP)