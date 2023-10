Vigipirate : le ministre des Transports renforce l'effectif des agents de sécurité de la SNCF

Une nouvelle mesure pour rassurer les usagers de la SNCF face à la menace attentat qui pèse en France. Le ministre des Transports, Clément Beaune, a annoncé ce mercredi 18 octobre un renforcement de 20% des effectifs des agents de sécurité à la SNCF. Une décision qui intervient cinq jours après l'activation du niveau urgence attentat du plan Vigipirate, après l'assassinat de Dominique Bernard, un professeur de français dans un lycée d'Arras.

« Nous allons augmenter de 2.800 à 3.300 le nombre des agents de sécurité de la SNCF d'ici l'été 2024 et dès maintenant », soit une augmentation « de 20% d'effectifs supplémentaires », a détaillé Clément Beaune lors d'un déplacement en gare du Nord, à Paris. « Un plan de renforcement des effectifs est également prévu à la RATP », tout comme dans les grands aéroports, a ajouté le ministre, sans plus de précisions.

Lire aussiSix aéroports évacués après des « menaces attentats »

Fréquence des patrouilles renforcées

Le gouvernement va également renforcer la fréquence et la présence des patrouilles. « Il faut une sécurité qui soit visible, qui soit rassurante pour les usagers des transports (...) et qui soit dissuasive pour tous les délinquants », a insisté Clément Beaune à ce sujet.

Des messages d'alertes, par affichage ou sonores, seront également plus visibles et fréquents dans les gares et les aéroports pour signaler notamment les bagages abandonnés, qui feront l'objet d'une intervention « plus rapide » et « systématique » par des équipes cynophiles.

Des effectifs qui continueront d'augmenter l'été prochain

A la SNCF, les « effectifs d'équipes de détection et de protection » augmenteront progressivement « de près de 50% d'ici l'été prochain », a précisé le ministre des Transports, après avoir échangé avec des agents de la sûreté ferroviaire de l'opérateur.

Alors que l'un d'eux lui a demandé « plus de pouvoir d'intervention » pour les agents, le ministre a expliqué que « cela nécessitait quelques changements du règlement ou de la loi ». Mais « c'est une discussion qui doit être ouverte », a estimé Clément Beaune.

« A court terme », a-t-il dit, « ce qui protège le mieux les Français dans les transports, ce qui rassure le mieux nos concitoyens, c'est de la présence, c'est de la visibilité et c'est des effectifs » supplémentaires.

Des évacuations de lieux publics de plus en plus fréquentes Du côté du transport aérien, le temps est aussi au renforcement des mesures de sécurité. Ce mercredi en fin de matinée, six aéroports français ont dû être évacués après des « menaces attentats » reçues par mail, a indiqué une source policière. Les aéroports concernés sont Lille, Lyon (Bron), Nantes, Nice, Toulouse, Beauvais, a précisé cette source. Une « levée de doute » est en cours, a-t-elle ajouté. Dans la même lancée, le château de Versailles a été évacué trois fois en quelques jours. Ce mardi, le monument historique est resté fermé pendant plus de deux heures à la suite d'une alerte à la bombe, selon une source proche du dossier au journal Le Parisien.



(Avec AFP)