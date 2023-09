Autoroutes : Clément Beaune promet l'arrêt prochain de plusieurs projets

Puisque le gouvernement veut accélérer la décarbonation de la France, comme l'a indiqué le président Emmanuel Macron lundi, en détaillant la planification écologique du pays, l'heure n'est pas à la fête pour les projets autoroutiers. « À l'heure de la planification écologique, on ne peut pas faire comme avant », a appuyé ce mardi le ministre délégué aux Transports au micro de France Inter.

« Je prendrai des décisions fortes dans les prochaines semaines » et « il y a plusieurs (projets) qui seront arrêtés », a poursuivi Clément Beaune.

Lire aussiTaxer les concessionnaires d'autoroute n'aura pas d'impact sur les péages, affirme Beaune

"On doit avancer !"@CBeaune, ministre des Transports, défend l'A69 entre Castres et Toulouse, "qui a fait l'objet de nombreuses décisions politiques et judiciaires", mais assure que plusieurs autres projets d'autoroutes, "pas encore lancés", seront "arrêtés".#le710inter pic.twitter.com/rof78BNOA2 — France Inter (@franceinter) September 26, 2023

Le ministre avait déjà annoncé fin avril qu'un « certain nombre de projets routiers » sera « revu », promettant alors un verdict « d'ici le début de l'été ». S'il se fait toujours attendre, Clément Beaune a précisé que, pour les projets en cours, « on va réduire leur impact sur l'environnement » et pour « les projets qui ne sont pas encore lancés, on va en maintenir quelques-uns, puisqu'il y en a qui sont utiles, et on va en arrêter certains ».

L'A69 sera bien construite

Le projet d'autoroute A69, entre Toulouse et Castres, ne fait pas partie de ces projets voués à l'arrêt. « Quand il y a des décisions qui sont prises, on les applique », et « ça vaut pour l'A69 », qui « a fait l'objet de très nombreuses décisions politiques et judiciaires », a-t-il expliqué.

Plusieurs recours ont été lancés contre la construction de cette autoroute qui fait partie des projets prioritaires en matière de transports depuis le quinquennat Hollande, mais aucun n'a pour l'heure abouti. Une requête auprès du tribunal administratif de Toulouse doit encore être examinée et un pourvoi a été déposé en août auprès du Conseil d'État pour demander la suspension des travaux.

Lire aussiAutoroute A69 Toulouse-Castres : 200 scientifiques se mobilisent contre le projet

Le collectif La voie est libre, qui s'y oppose au nom de l'environnement et du climat, réclame la suspension des travaux tant que les recours sur le fond ne sont pas épuisés. Son représentant, le militant Thomas Brail, a entamé une grève de la fin début septembre pour s'y opposer. Il s'était installé dans un platane en face du ministère de la Transition écologique, à Paris, pendant une dizaine de jours avant d'être délogé dimanche dernier. Il a redemandé lundi soir, lors d'un rassemblement à Paris, « une suspension des travaux » pour l'A69.

En mai, Clément Beaune avait dit qu'il souhaitait que l'autoroute « se fasse », mais avait demandé au concessionnaire Atosca des « améliorations » pour réduire son impact environnemental. Ce projet visant à « désenclaver » le sud du département du Tarn reste soutenu par de nombreux élus locaux, dont la présidente de la région Occitanie Carole Delga.

(Avec AFP)