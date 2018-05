Vot'action à la SNCF : 94,97% des votants sont contre la réforme ferroviaire

Le rejet est massif. Près de 95% des cheminots ayant participé à la consultation "vot'action" organisée par les syndicats de la SNCF, se sont prononcés contre "le pacte ferroviaire porté par le gouvernement", selon les chiffres avancés ce mercredi par l'intersyndicale du groupe (CGT, UNSA, SUD et CFDT).

Pour autant, cette consultation, organisée du 14 au 22 mai et qui a fédéré 61,15% des cheminots actifs, du personnel des comités d'établissement et du comité central d'entreprise, n'a pas de valeur légale. Car contrairement à Air France, la direction du groupe ferroviaire n'a pas cautionné cette initiative et a rétrogradé ce référendum au rang de "pétition", le patron de la SNCF Guillaume Pépy considérant que le sujet est essentiellement législatif.

Les sénateurs s'emparent en commission du dossier de la réforme ferroviaire

De leur côté, les sénateurs de la commission de l'Aménagement du territoire et du Développement durable examineront ce mercredi le projet de loi de réforme ferroviaire. Au total, 169 amendements ont été déposés sur ce texte qui arrivera en séance publique au Sénat à partir du 29 mai, avant un vote solennel prévu le 5 juin.

Également à retenir : le lancement de l'examen des dossiers de demande de soutien financier de grévistes par l'association qui va gérer la cagnotte des intellectuels (dotée de plus de 1,1 million d'euros) et le rendez-vous, vendredi, des syndicats avec le Premier ministre Édouard Philippe. Comme le 7 mai, il s'agira de réunions bilatérales, les syndicats étant reçus à tour de rôle, et non autour d'une table ronde, a précisé Matignon à l'AFP.

(Avec AFP)