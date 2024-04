Zéro artificialisation nette (ZAN) : les nouveaux grands projets industriels français y échapperont

Une nouvelle qui viendra sûrement rassurer les acteurs français du l'industrie... mais pas les écologistes. Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, s'apprête à publier un arrêté concernant une liste de 424 projets qui pourront être exclus du dispositif « zéro artificialisation nette des sols » (ZAN). Transmise aux élus locaux mercredi, la liste sera publiée ce jeudi et fera l'objet d'une consultation publique durant un mois, précise le cabinet de Christophe Béchu.

« Aucun projet industriel n'a été refusé sur la liste, aucun projet industriel n'est bloqué par la mise en œuvre du ZAN », explique le cabinet du ministre, qui assure que ces projets « permettent de concilier nos objectifs de transition écologique avec le développement économique et territorial ».

Certains projets industriels stratégiques pour le gouvernement, notamment la future autoroute A69 Castres-Toulouse, les sites de construction des futurs EPR2, ou encore le projet de mine de lithium en Allier, pourront donc être menés à bien sans restriction liées au ZAN.

Une loi qui fait débat chez les élus et chefs d'entreprise

La loi « Climat et résilience », issue de la Convention citoyenne et voté en 2021 visait initialement le « zéro artificialisation nette des sols » (ZAN) en 2050, avec pour objectif intermédiaire la réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (Enaf) d'ici 2031. L'objectif final est lui, prévu pour 2050. Pour y arriver, la France est censée diviser par deux, tous les dix ans, son rythme de grignotage des espaces naturels par l'étalement des villes.

Mais depuis, le texte de loi n'a cessé d'être contesté par certains élus locaux et chefs d'entreprise. Face à cette levée de boucliers, le gouvernement a tenté une première opération de déminage en faisant voter par le Parlement à l'été 2023 une nouvelle loi censée apporter davantage de souplesse aux élus locaux pour piloter le dispositif des ZAN.

Cette nouvelle mouture législative prévoit notamment d'exclure les « projets d'envergure nationale » du décompte des zones artificialisées, à hauteur de 12.500 hectares. Au total, les 424 projets choisis par le ministère de la Transition écologique s'étalent sur une surface inférieure : 11.870 hectares.

Fruit « d'échanges » et de « remontées » avec les régions, selon le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, la liste publiée est divisée en deux catégories : une première rassemblant 167 projets « les plus matures et les plus précis »; une seconde contenant des projets « qui manquent à ce stade de maturité » mais qui « vise à donner de la visibilité aux collectivités locales ».

Bruno Le Maire ne veut pas que le ZAN limite l'industrie

En déplacement dans une usine Renault à Sandouville le 29 mars, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire s'est montré de nouveau en faveur de l'implantation d'industries en France. « Nous devons nous interroger sur la mise en œuvre du ZAN », a estimé le ministre.

Celle-ci exclut déjà les projets industriels verts du ZAN, a rappelé le ministre lors de son allocution. « Demandons-nous si nous ne devons pas faire de même pour tous les projets industriels qui respectent les normes environnementales les plus strictes », a interrogé le ministre.

20.000 hectares artificialisés chaque année

Pour rappel, plus de 20.000 hectares sont artificialisés chaque année en France, soit près de cinq terrains de football par heure, ce qui participe à l'effondrement de la biodiversité, perturbe le cycle de l'eau et réduit le stockage de carbone.

Par ailleurs, l'artificialisation des sols est due pour près des deux tiers à la construction de logements, qui prennent plus d'espace en France qu'ailleurs du fait d'un modèle d'aménagement du territoire ayant favorisé la maison individuelle.

