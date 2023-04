A 67,8 milliards de dollars en 2022, les ventes d'art retrouvent leur niveau d'avant-pandémie

Le marché de l'art a tourné la page du Covid. En 2022, il a légèrement progressé de 3% par rapport à 2021 dans un contexte économique incertain, sur fond de guerre en Europe, à 67,8 milliards de dollars d'après le rapport de référence Art Basel/UBS.

Les ventes mondiales d'art ont ainsi dépassé leur niveau de 2019 d'avant la pandémie, qui avait bouleversé le marché à l'instar du reste de l'économie mondiale. « Le moteur de la croissance du marché continue d'être le segment haut-de-gamme », souligne le rapport. La Chine est retombée à la troisième place des marchés les plus importants à cause des stratégies très strictes de lutte contre le Covid-19, se plaçant derrière le Royaume-Uni et surtout les États-Unis.

Les États-Unis dominent encore le marché

« Le marché américain a repris avec force, assurant à nouveau son premier rang » sur le marché mondial de l'art, note les auteurs qui affichent leur optimisme quant à la solidité du marché. « Cette croissance prudente face à une profonde incertitude témoigne de la force du marché de l'art post-pandémie et donne des raisons de croire en sa résilience ».

Parmi les meilleurs clients d'art, les collectionneurs fortunés ont continué à dépenser en 2022 et envisagent positivement 2023, « avec de solides projets de dépenses ». D'après l'enquête, 77% de ces collectionneurs fortunés prévoient que le marché se développe et la majorité d'entre eux compte acheter de l'art en 2023.

« Ainsi, alors que les signaux de volatilité macro-économique sont un sujet de discussion dominant comme nous nous dirigeons vers 2023, les données nous montrent un marché de l'art résilient soutenu par des collectionneurs disposant de fonds importants, en particulier dans le haut de gamme », explique Noah Horowitz, directeur général d'Art Basel.