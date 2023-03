Le rachat de Credit Suisse par UBS ne rassure pas les bourses asiatiques

Coup de froid en Asie. Le plan de sauvetage de Credit Suisse par UBS, négocié dans l'urgence ce week-end par les autorités suisses pour éviter une panique bancaire mondiale, n'a pas rassuré les bourses asiatiques, les premières à « s'exprimer » sur cet accord donnant naissance à un géant bancaire au niveau mondial. Elles ont clôturé dans le rouge témoignant ainsi que le retour de la « confiance » des investisseurs mondiaux dans le système bancaire était loin d'être gagné.

HSBC plonge à Hongkong

A la Bourse de Tokyo, l'indice vedette Nikkei a perdu 1,42% à 26.945,67 points, et l'indice élargi Topix a perdu 1,54% à 1.929,30 points. Mitsubishi UFJ Financial Group a fini en baisse de 1,84% à 825,4 yens, Sumitomo Mitsui Financial Group a abandonné 1,67% à 5.170 yens et Mizuho a chuté de 2,3% à 1.825,5 yens. A Hongkong, les pertes de l'indice Hang Seng chutait de 3,26% à 07H10 GMT, même si l'autorité monétaire de Hongkong a qualifié d'« insignifiant » l'impact de la saga Credit Suisse sur son système bancaire, du fait que les actifs de la banque helvétique représentaient « moins de 0,5% des actifs totaux du système bancaire » de la ville. L'action du géant bancaire HSBC plongeait néanmoins de plus de 7% vers 07H00 GMT. Enfin, une petite hausse était observée Shenzhen et Shanghai affichait une légère baisse.

Selon Matt Simpson, analyste de City Index, il existe une « forte dose de suspicion et de paranoïa » sur les marchés asiatiques.

« Les incertitudes pourraient rester élevées pendant un certain temps » en dépit des diverses mesures de soutien au secteur bancaire, faisait valoir Stephen Innes de SPI Asset Management.

Quelle réaction en Europe ?

Reste à voir désormais comment vont réagir les marchés européens à l'ouverture ce matin puis américains en début d'après-midi. Du Trésor américain à la Banque centrale européenne (BCE), le rachat de Credit Suisse par UBS, annoncé ce dimanche, a été unanimement salué. Il vise à éviter la faillite d'une banque dont la disparition aurait eu des répercussions sur l'ensemble du système financier mondial à l'heure où les marchés étaient fébriles par la récente chute de la Silicon Valley Bank et d'autres banques régionales aux Etats-Unis. Pour le président de la Confédération helvétique, Alain Berset, cette solution constitue « le meilleur moyen d'assurer la confiance ». Elle n'est pas seulement décisive pour la Suisse (...) mais pour la stabilité de l'ensemble du système financier » mondial, a-t-il ajouté.

Renforcement des « lignes de swap »

Dans la foulée de l'annonce du rachat de Credit Suisse par UBS, les plus puissantes banques centrales du monde, la BCE, la Fed, la Banque d'Angleterre, la Banque du Canada, la Banque du Japon, la Banque nationale suisse (BNS), ont annoncé une action coordonnée pour améliorer l'accès à des liquidités et rassurer un peu plus les investisseurs. Les institutions ont décidé de renforcer les « lignes de swap », un dispositif qui facilite l'accès de banques centrales étrangères aux dollars. Les banques centrales vont ainsi augmenter la fréquence des opérations en dollars : « jusqu'ici hebdomadaires, ces opérations seront désormais quotidiennes et commenceront le lundi 20 mars 2023. Elles continueront à ce rythme au moins jusqu'à fin avril », indique le communiqué. Le réseau de lignes de swap sert de « filet de sécurité de liquidités pour apaiser les tensions sur les marchés de financement internationaux et contribuer ainsi à atténuer les effets de ces tensions sur l'offre de prêts aux ménages et aux entreprises », rappellent les institutions. En 2020 la Fed avait mis en place et étendu des accords similaires face à l'avancée de la pandémie de Covid-19, et ceux-ci avaient été déjà prolongés.