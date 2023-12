Aide humanitaire : à 46 milliards de dollars, l'appel aux dons de l'ONU en baisse

46,4 milliards de dollars : c'est l'appel de fonds des Nations unies pour venir en aide à 180,5 millions de personnes dans le monde en 2024. Une somme « massive » comme l'a reconnu le chef des opérations humanitaires de l'ONU Martin Griffiths, dans un communiqué publié ce lundi 11 décembre. Probablement difficile à rassembler dans la mesure où de nombreux pays donateurs traversent des difficultés économiques.

« Les humanitaires sauvent des vies, luttent contre la faim, protègent des enfants, repoussent les épidémies, et fournissent des abris et installations sanitaires dans les situations les plus inhumaines », a-t-il rappelé. Et d'avertir : « Sans le financement adéquat, nous ne pourrons apporter une assistance vitale. Et si nous ne pouvons apporter cette assistance, les gens le paieront de leur vie ».