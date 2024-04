Après la récession, l'activité économique allemande reprend son souffle depuis le début de l'année

L'économie allemande reprend un peu de souffle. Au premier trimestre 2024, l'Allemagne voit ainsi son PIB progresser de 0,2%, après un recul en fin d'année dernière et sur l'ensemble de l'année 2023, selon des chiffres publiés ce mardi par l'institut national allemand des statistiques.

Le résultat est un peu meilleur que les prévisions de Factset, qui attendait une progression de 0,1%. Cette hausse du PIB a été portée par une légère croissance des investissements dans la construction et les exportations, selon l'estimation de l'institut. « Les dépenses de consommation privée ont en revanche reculé », souligne-t-il par contre.

Pour rappel, le PIB allemand avait reculé de 0,5% au quatrième trimestre 2023 par rapport au précédent, selon un chiffre révisé à la baisse, contre - 0,3% annoncé précédemment. Et sur l'ensemble de l'année 2023, la première économie européenne, affectée par le contrecoup de la guerre en Ukraine et de la flambée des prix de l'énergie, avait accusé une récession de 0,2%.

Un rebond modéré

Le rebond du PIB en ce début d'année reste néanmoins assez faible. Pour mémoire : le gouvernement allemand a récemment annoncé un léger relèvement de sa prévision de croissance pour l'année en cours, qu'il a portée de 0,2% à seulement 0,3%.

« L'économie [allemande] peut finalement encore croître », veut tout de même croire l'AFP l'analyste Carsten Brzeski d'ING, soulignant un « retour de l'optimisme ». Mais, selon lui, ce rebond est toutefois limité par une « faiblesse structurelle ». Et l'expert de prévenir : « La hausse des prix du pétrole due au conflit militaire entre l'Iran et Israël, ainsi que les tensions persistantes en mer Rouge, risquent de peser à nouveau sur l'industrie et les exportations. »

Inflation stable outre-Rhin

Cette dynamique de l'économie allemande au premier trimestre est accompagnée par une inflation stable au mois d'avril. Selon l'office des statistiques Destatis, celle-ci s'est établie en Allemagne à 2,2% sur un an, demeurant à son plus bas niveau depuis avril 2021. Hors prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, le taux d'inflation atteint 3,0%, en recul de 0,3 point de pourcentage par rapport à mars, a précisé Destatis dans un communiqué publié hier. Par ailleurs, sur un an, le gouvernement allemand voit l'inflation afficher en moyenne 2,4%, après 5,9% l'an dernier.

Selon Destatis, ce recul est tiré par un reflux plus fort qu'attendu des prix de l'énergie, premier facteur d'inflation, et qui ont lésé le modèle industriel allemand depuis le début de la guerre en Ukraine. Ainsi, au mois d'avril, les prix de l'énergie ont baissé de 1,2% par rapport à avril 2023, mais moins vite qu'en mars (-2,7%), sur fond de remontée des prix du carburant et de levée en avril de la réduction temporaire de TVA sur les prix du gaz et du chauffage urbain.

Côté denrées alimentaires, les prix sont repartis en hausse, de 0,5% sur un mois, après la baisse de 0,7% en mars qui marquait une première depuis début 2015. Et les prix des services continuent d'évoluer au-dessus de l'indice général, gagnant 3,4% sur un mois, alors que les hausses importantes de salaires influent sur les prix finaux.

Le chômage se stabilise

En parallèle de l'inflation, le taux de chômage reste, lui aussi, stable en avril, à 5,9%. Un niveau auquel il campe depuis décembre, en attendant que la reprise économique espérée se matérialise, selon des données corrigées des variations saisonnières (CVS), publiées mardi par l'Agence allemande pour l'emploi.

En valeur absolue, le nombre de chômeurs en Allemagne a augmenté de 10.000 sur un mois. C'est autant que prévu par les analystes sondés par Factset. Même si l'activité économique allemande cale depuis deux ans, « la situation sur le marché du travail reste solide », a déclaré Daniel Terzenbach, directeur à l'Agence fédérale, dans un communiqué.

(Avec AFP)