Attaques des Houthis : l'Inde déploie des navires de guerre en mer d'Arabie

Les tensions montent encore d'un cran dans l'Océan indien. Dans la nuit de lundi à mardi, la marine indienne a annoncé le déploiement de trois destroyers ainsi qu'un avion P8I de patrouille maritime dans la mer d'Arabie, qui se situe dans l'océan Indien. Cette action a pour but de « « maintenir une présence de dissuasion » » en réponse à la « vague récente d'attaques dans la mer d'Arabie », a précisé un communiqué.

New Delhi a aussi annoncé l'envoi d'un destroyer capable de lancer des missiles dans le golfe d'Aden, au large du Yémen, pour « augmenter ses efforts contre la piraterie ».

Série d'attaques en mer Rouge et dans l'océan indien

Ces deux zones maritimes sont, en effet, particulièrement sensibles. Mi-décembre, un vraquier battant pavillon maltais a été pris pour cible dans le golfe d'Aden tandis que, samedi, un chimiquier a été touché dans la mer d'Arabie par un drone. Le navire ciblé, le MV Chem Pluto, qui navigue sous le pavillon du Libéria mais appartient à une entreprise japonaise, était amarré lundi au large du port indien de Bombay (ouest). Le même jour, deux pétroliers, un gabonais et un norvégien ainsi qu'un destroyer américain ont aussi été visés par des drones lancés par les rebelles Houthis au Yémen, selon l'armée américaine.

Lire aussi« Le Hamas mène une guerre psychologique » (Gershon Baskin, ancien négociateur)

À noter que ces incidents font suite à une série d'attaques de drones et de missiles menées ces dernières semaines en mer Rouge par les Houthis, soutenus par l'Iran, sur fond de guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. En novembre, un cargo israélien avait d'ailleurs été endommagé dans l'océan Indien par une attaque de drone. Selon le Pentagone, les Houthis ont lancé plus de 100 attaques, ciblant 10 navires marchands liés à plus de 35 pays. Les rebelles qui contrôlent des pans entiers du territoire yéménite dont la capitale Sanaa, répètent qu'ils continueront leurs attaques tant que la nourriture et les médicaments ne rentreront pas en quantité suffisante dans la bande de Gaza assiégée et bombardée par Israël.

Et pour la Maison Blanche, l'Iran, allié historique des rebelles, serait « très impliqué dans la planification » des attaques des Houthis en leur livrant « des équipements militaires sophistiqués » et une « aide en matière de renseignement », sans laquelle les rebelles yéménites « auraient du mal à repérer et frapper » les bateaux. « Nous n'avons aucune raison de croire que l'Iran essaie de dissuader les Houthis de poursuivre leurs actions irresponsables [...] Nous savons que les renseignements qu'utilisent les Houthis dans l'espace maritime reposent sur des systèmes de surveillance fournis par les Iraniens », avait affirmé vendredi la porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, Adrienne Watson. Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, a lui aussi pointé du doigt l'Iran, l'accusant d'exercer une « influence tout à fait néfaste dans la région et dans le monde», dans une interview au Sunday Telegraph publiée dimanche.

« Nous rejetons ces affirmations comme totalement sans fondement » et « visent à dissimuler le plein soutien du gouvernement américain aux crimes du régime sioniste (Israël) à Gaza », a réagi, en réponse, le porte-parole des Affaires étrangères, Nasser Kanani, lundi.

Perturbations du trafic maritime

Ces attaques sur les navires commerciaux ont de lourdes conséquences économiques puisqu'elles ont poussé les principales compagnies opérant sur cet axe stratégique liant l'Europe à l'Asie à emprunter des chemins plus longs, et plus onéreux, pour garantir leur sécurité. Pour rappel, environ 20.000 navires passent chaque année par le canal de Suez, qui relie la Méditerranée à l'océan Indien et fait transiter 12 % du commerce maritime mondial.

Lire aussiLa mer Rouge placée sous protection internationale

Face au risque d'attaques, les grandes compagnies maritimes, comme le pétrolier britannique BP ou les armateurs Evergreen, Maersk, CMA CGM (propriétaire de La Tribune), Hapag-Lloyd ou encore MSC, préfèrent dorénavant réorienter leurs navires vers la pointe sud de l'Afrique. Cela engendre des coûts de carburant plus élevés pour des voyages plus longs de deux à trois semaines pour un tanker et d'une semaine pour un navire de commerce moyen.

Par conséquent, les rebelles yéménites « attaquent la prospérité et le bien-être économique des nations à travers le monde », avait ainsi dénoncé début décembre le Pentagone, les qualifiant de « bandits sur l'autoroute internationale qu'est la mer Rouge ». Et les choses pourraient encore empirer. Samedi, un responsable des Gardiens de la Révolution iraniens, Mohammad Reza Naqdi, a averti que d'autres voies de navigation deviendront impraticables si la guerre entre Israël et le Hamas se poursuit. « Avec la poursuite des crimes, l'Amérique et ses alliés doivent s'attendre à la naissance de nouveaux pouvoirs de résistance et à la fermeture d'autres voies navigables », a affirmé ce responsable cité par l'agence de presse iranienne Tasnim. « Ils devront bientôt s'attendre à la fermeture de la mer Méditerranée, de Gibraltar et d'autres voies navigables contre eux », a-t-il prévenu.

Coalition internationale contre la piraterie

En réaction, les Etats-Unis ont lancé la semaine dernière une coalition de désormais vingt pays pour défendre le trafic maritime en mer Rouge. Elle rassemble notamment la France, la Grèce, le Royaume-Uni, Bahreïn, le Canada, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège ou encore les Seychelles. L'Espagne a annoncé qu'elle ne participera pas à la coalition, mais ne s'opposera pas à la participation des autres pays européens dans le cadre d'une mission spécifique.

Cette coalition militaire « doit faire office de gendarme routier, patrouillant en mer Rouge et dans le golfe d'Aden pour répondre aux (appels de) bateaux commerciaux qui passent par cette voie internationale vitale, et les aider si besoin », a détaillé le porte-parole du Pentagone.

Jusqu'ici, le président américain Joe Biden, qui veut éviter une propagation régionale du conflit entre Israël et le Hamas, a opté pour la dissuasion, en particulier via l'envoi de navires de guerre au Moyen-Orient. Mais selon plusieurs médias américains, il réfléchirait désormais à déclencher des frappes directes contre les Houthis.

(Avec AFP)