Vers l'irréversibilité de la construction du porte-avions de nouvelle génération

Irréversible. Le lancement du futur porte-avions de nouvelle génération (PA-Ng) semble de plus en plus irréversible avec la commande annoncée mardi par le ministère des Armées. Ainsi, la Direction générale de l'armement (DGA), en lien avec le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), a notifié un premier marché dit « pré-DLR » (Décision de lancement en réalisation) pour les prestations à longs délais d'approvisionnements du PA-Ng auprès de Naval Group et des Chantiers de l'Atlantique (via leur société conjointe MO-Porte-Avions) ainsi que de TechnicAtome. Cette commande de 600 millions d'euros va mobiliser toute l'industrie française de la filière nucléaire, dont plus de 200 métiers et expertises seront mobilisés. Le ministère des Armées, qui versera 167 millions d'euros aux industriels en 2024, a déjà engagé 1,1 milliard d'euros (dont 528,9 millions cette année) sur le programme PA-Ng.

Lancement du PA-Ng fin 2025 et début 2026



Les prestations commandées par la DGA concernent la propulsion nucléaire du futur porte-avions. Soit les deux chaufferies, les enceintes de confinement et la conversion énergie vapeur. Cette commande s'intègre pleinement dans le calendrier de réalisation du porte-avions, avec une admission au service actif en 2038 à l'issue des essais en mer (2037). Il remplacera alors le porte-avions Charles de Gaulle, dont le retrait du service actif est prévu en 2038.

Lancés en avril 2023, les travaux d'avant-projet détaillé (APD) se poursuivent et conduiront au lancement de la construction du porte-avions de nouvelle génération prévu entre fin 2025 et début 2026. Cette commande fait suite aux études préliminaires lancées en 2018, puis aux travaux d'avant-projet sommaire lancés en 2021, et, enfin, aux travaux d'avant-projet détaillé, qui se poursuivront jusqu'en 2025.

Lancement de la réalisation des chaufferies du PA-Ng

« Les équipements sur le chemin critique du projet doivent être commandés dès à présent pour tenir » le calendrier, a expliqué dans un communiqué le ministère des Armées. C'est le cas des chaufferies nucléaires K22, de leur enceinte de confinement et de la boucle secondaire qui permet de convertir l'énergie de la chaufferie en électricité. Cette commande permet d'anticiper la fabrication de ces éléments, avant le jalon de lancement en réalisation de l'ensemble du porte-avions.

TechnicAtome et le CEA travaille depuis 2018 sur les chaufferies nucléaires K22 pour être prêts pour la construction du PA-Ng. La commande de la DGA et du CEA permet d'engager les premiers travaux de réalisation des chaufferies nucléaires programmés entre 2024 et 2029.

La filière nucléaire dans les starting-blocks

Cette commande va notamment bénéficier à Naval Group en charge de l'industrialisation et de la réalisation des composants principaux des chaufferies nucléaires, notamment au travers de ses équipes sur les sites de Cherbourg (enceintes de confinement) et Nantes-Indret pour la réalisation des capacités principales des chaufferies. Les Chantiers de l'Atlantique est quant à lui en charge l'adaptation de son outil industriel en vue de la phase de construction à Saint-Nazaire.

Pour sa part, TechnicAtome, maître d'œuvre des chaufferies nucléaires, est en charge de leur conception et du suivi industriel de leur réalisation. Sur le site de Cadarache, la société présidée par Loïc Rocard accueillera les premiers prototypes d'équipements des chaufferies. Enfin, cette commande alimentera toute une filière de sous-traitants et partenaires, en particulier les forgerons et notamment Framatome, Aubert et Duval, et Industeel.