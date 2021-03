Champion de la vaccination anti-Covid, Israël partage les recettes de sa stratégie

« Israël est le leader mondial des politiques de vaccination, nous savons comment organiser une telle campagne en mobilisant toutes les forces et les compétences nécessaires pour y parvenir », se félicite le Dr. Sharon Alroy-Preis ce mercredi 3 mars. En tant que directrice des services de santé du ministère de la Santé, elle est la « madame vaccination » du « cabinet Covid-19 », créé spécialement par le ministère du gouvernement Netanyahou pour superviser la campagne. Petit pays et terre promise de la « Startup Nation », l'Etat du Proche-Orient est soucieux de communiquer sur son bilan et sa réussite face au Covid, à l'occasion d'une conférence virtuelle organisée par la Europe Israel Press Association (EIPA).

Un mouvement qu'a aussi impulsé le président Netanyahou dimanche 7 mars : « Les restaurants vont revenir à la vie », a-t-il annoncé tandis que des lieux ont rouvert sur présentation d'un passeport vaccinal.

Pour répondre à 80 journalistes internationaux pendant deux heures, les experts ont donc été triés sur le volet : le Pr. Ran Balicer, président du conseil des experts Covid-19 auprès du gouvernement israélien, épidémiologiste, et le directeur de l'innovation à Clalit - la plus grande caisse d'assurance-maladie du pays -, Aiman Saif, coordinateur et promoteur de la campagne de vaccination au sein du secteur arabe et palestinien d'Israël et Sharon Alroy-Preis ont répondu à une litanie de questions.

De fait, dans le monde entier, le cas d'Israël est scruté. En trois mois, le pays, peuplé de 9,3 millions d'âmes, a déjà vacciné plus...