Chine : les deux points menaçants des déclarations de Xi Jinping

Lors de ses différentes déclarations dimanche, Xi Jinping a été clair. Très clair. Le chef de l'État chinois a livré plusieurs indices clés qui ne vont pas éteindre les tensions et les conflits internationaux en 2024 et au-delà. Bien au contraire. Le président chinois a réaffirmé sa volonté de réunifier la Chine et Taïwan. Tout comme il a loué le renforcement stratégique entre Pékin et Moscou, qui poursuit depuis près de deux ans une guerre d'invasion en Ukraine. Enfin, Xi Jinping a estimé que l'économie chinoise était « plus résiliente que précédemment » en dépit d'indicateurs économiques mitigés.

Taïwan toujours en ligne de mire

La Chine sera « sûrement réunifiée », a déclaré dimanche le président Xi lors de son discours du Nouvel An, ont rapporté des médias d'État. « Tous les Chinois des deux côtés du détroit de Taïwan devraient être liés par un but commun et partager la gloire du renouveau de la nation chinoise », a déclaré l'agence de presse officielle Chine Nouvelle. Lors de sa rencontre mi-novembre avec le président des Etats-Unis, Xi Jinping avait déjà jugé « inévitable » la réunification de Taïwan.

La Chine considère Taïwan comme une province qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile en 1949. Pékin, qui n'a pas renoncé à conquérir l'île par la force, exerce une forte pression militaire et économique sur Taïwan depuis l'arrivée au pouvoir en 2016 de Tsai Ing-wen, issue du Parti démocratique progressiste (PDP) qui s'obstine, selon la Chine à prôner l'indépendance. Pour Taipei, Pékin a pour sa part accru ces derniers mois la pression militaire autour de l'île à l'approche du scrutin présidentiel de janvier.

Renforcement des relations entre Moscou et Pékin

Le président chinois Xi Jinping a estimé que les relations entre Pékin et Moscou s'étaient renforcées en 2023, lors d'un échange de vœux dimanche avec son homologue russe Vladimir Poutine, a rapporté un média d'État chinois. Revenant sur l'année écoulée avec le président russe, le chef d'État chinois a estimé que « les bases matérielles et dans l'opinion publique de notre relation sont devenues plus fortes », selon la chaîne d'État CCTV. « Face à des changements inédits en un siècle et à une situation régionale et internationale turbulente, les relations Chine-Russie ont maintenu un développement sain et stable et ont progressé de façon constante dans la bonne direction », a expliqué Xi Jinping.

« Sous notre direction conjointe, la confiance politique mutuelle entre les deux parties s'est approfondie, notre coordination stratégique s'est resserrée, et la coopération mutuellement bénéfique a continué à produire de nouveaux résultats », a-t-il précisé.

Le volume des échanges commerciaux bilatéraux a dépassé les 200 milliards de dollars (180 milliards d'euros), en avance sur les objectifs, a-t-il encore souligné. La Chine, a-t-il noté, est impatiente de célébrer le 75e anniversaire de l'établissement de relations bilatérales en 2024. Lors d'un visite à Pékin plus tôt en décembre du Premier ministre russe, Mikhaïl Michoustine, Xi Jinping avait déclaré que le maintien de relations étroites avec Moscou était un « choix stratégique ». Les deux alliés ont renforcé leurs liens alors que les pays occidentaux tournaient le dos à Moscou après l'invasion de l'Ukraine. Les deux régimes soulignent également l'importance de la relation personnelle entre les deux dirigeants, Xi Jinping qualifiant Vladimir Poutine de « bon ami ».

Une économie chinoise plus résiliente ?

En outre, l'économie chinoise est « plus résiliente et plus dynamique que précédemment », a affirmé le président Xi Jinping dans son discours du Nouvel An dimanche. Au cours de l'année 2023, l'économie du pays a maîtrisé la tempête, a ajouté le président chinois, lors de ce discours retransmis sur la chaîne cité par l'agence officielle CCTV. Lestée par une gestion très onéreuse de la crise du Covid-19, la deuxième économie mondiale a peiné à rebondir en 2023. Un taux de chômage des jeunes record, un manque de confiance des consommateurs et une crise de la dette persistante dans le secteur clé de l'immobilier ont également pesé sur la croissance.

L'activité manufacturière a continué à se contracter en Chine en décembre, selon des données officielles publiées dimanche. L'indice des directeurs d'achat (PMI), reflet de la santé du monde industriel, s'est établi à 49,0 points, a annoncé le Bureau national des statistiques (BNS), contre 49,4 points en novembre. Cet indice est en repli pour le troisième mois consécutif. Ces derniers mois, Pékin a annoncé une série de mesures ciblées ainsi qu'une émission importante d'obligations souveraines pour stimuler les dépenses d'infrastructure et relancer l'activité économique.

Mais les résultats de cette politique ont jusqu'à présent été mitigés et l'indice PMI n'est passé en territoire positif qu'une seule fois au cours des neuf derniers mois. Malgré quelques signes encourageants, comme la croissance de 4,9% du PIB chinois, meilleure que prévu, au troisième trimestre, Pékin devrait avoir du mal à atteindre son objectif de croissance annuelle d'environ 5%, le plus modeste depuis des années.