Coronavirus : bilan mondial du jeudi 12 mars 2020, la France se prépare au choc

Le président français Emmanuel Macron et le ministre français de la Santé et de la Solidarité Olivier Veran écoutent le professeur Pierre Carli, directeur des services d'urgence SAMU-SMUR de l'hôpital Necker, lors d'une visite au centre d'appels SAMU-SMUR de l'hôpital axée sur l'épidémie de coronavirus COVID-19, à Paris, 10 mars 2020. (Crédits : Reuters)

La Chine dénombre 80.778 cas de contamination au Covid-19, dont 3.158 décès et 61.475 personnes aujourd'hui guéries. En Europe, plus de 20.000 personnes (22.307) ont été contaminées, et 930 en sont mortes. Les pays les plus touchés après la Chine sont l'Italie (12.462 cas dont 2.313 nouveaux, 827 décès), l'Iran (9.000 cas dont 958 nouveaux, 354 décès), la Corée du Sud (7.755 cas dont 242 nouveaux, 60 décès), l'Espagne (2.128 cas dont 506 nouveaux, 47 décès).