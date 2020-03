Coronavirus : le dernier bilan sanitaire pays par pays

Dans le monde, 109.032 cas d'infection sont recensés dans 99 pays et territoires, causant la mort de 3.792 personnes, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 17h00 GMT.

- La France a passé le seuil du millier de personnes contaminées au Covid-19 dimanche à 15H00, le bilan s'élevant désormais à 19 morts et 1.126 cas confirmés, selon les chiffres officiels. Le chef de l'Etat Emmanuel Macron réunit dimanche soir un conseil de défense à l'Elysée, qui sera suivi d'une conférence de presse du ministre de la Santé Olivier Véran et du directeur général de la Santé Jérôme Salomon.

- La Chine, où le virus est apparu, dénombre 80.695 cas, dont 3.097 décès. Les autorités sanitaires chinoises ont déclaré dimanche avoir recensé la veille 44 nouveaux cas de contamination au coronavirus et 27 décès supplémentaires liés à l'épidémie en Chine continentale. Tous les nouveaux décès ont été signalés dans la province de Hubei, foyer de l'épidémie où elle s'y est déclarée en décembre dernier.

- L'Italie est devenue dimanche le pays le plus touché par l'épidémie de coronavirus après la Chine, selon un décompte effectué par l'AFP à partir de chiffres officiels. L'Italie a enregistré depuis le début de l'épidémie 7.375 cas positifs. La Chine reste en tête avec avec 80.695 cas, dont 3.097 décès. L'Italie a enregistré en 24 heures 133 nouveaux décès, ce qui porte à 366 le nombre total de morts depuis le début de l'épidémie, selon un bilan officiel publié dimanche. La Lombardie, la région de Milan placée sous quarantaine, reste la région la plus touchée avec 4.189 cas et 267 décès.

- Les Etats-Unis comptaient dimanche près de 450 cas de contamination et 19 décès liés au nouveau coronavirus, une propagation de l'épidémie qui a poussé l'Etat de New-York à déclarer l'état d'urgence. Le nombre de cas dans l'Etat de New York est passé à 105, soit 16 de plus qu'annoncé la veille, a déclaré dimanche le gouverneur Andrew Cuomo. Ce bilan inclut 82 cas recensés uniquement dans le comté de Westchester, situé dans la banlieue de New York City, la métropole la plus peuplée du pays. Les autorités sanitaires américaines ont identifié quatre cas de coronavirus dont la source de transmission n'a pas été déterminée à ce jour, ce qui pourrait marquer une nouvelle étape dans la propagation du Covid-19 aux Etats-Unis.

- La Corée du Sud a recensé 93 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus, ce qui porte à 7.134 le nombre de personnes infectées dans le pays depuis que l'épidémie est apparue en décembre dernier en Chine continentale, ont rapporté dimanche les autorités sanitaires locales. Il s'agit d'un nombre supplémentaire de cas en baisse par rapport au bilan établi la veille par le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), qui a toutefois prévenu que les chiffres pouvaient évoluer alors que de nombreux tests de dépistage continuent d'être effectués.

Le Japon : Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus au Japon a atteint le seuil de 1.000 après qu'un nouveau cas a été signalé dans la préfecture de Yamaguchi, dans l'ouest du pays, ont déclaré des représentants et la presse locale. Le virus a causé la mort de 12 personnes, selon les chiffres du ministère de la Santé. Le dernier patient diagnostiqué infecté par le coronavirus est un homme âgé d'une quarantaine d'années, a précisé le gouverneur de la préfecture de Yamaguchi, Tsugumasa Muraoka. Il s'agit du premier cas confirmé dans cette région, mettant en évidence la propagation de l'épidémie à travers le pays. Les autorités japonaises s'efforcent de contenir le virus alors que Tokyo doit accueillir les Jeux olympiques cet été. Une quarantaine de cas ont été signalés dans la capitale.

Ailleurs dans le monde : La Bulgarie, le Bangladesh, la Moldavie et le Paraguay annoncent le diagnostic de premiers cas. Premiers décès en Amérique latine (un mort en Argentine) et en Afrique (un mort en Egypte). En Egypte, un ressortissant allemand âgé de 60 ans (...) admis à l'hôpital public de Hourghada le 6 mars et testé positif au nouveau coronavirus le lendemain est mort dimanche, a indiqué Khaled Megahed, porte-parole du ministère de la Santé dans un communiqué.