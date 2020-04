Covid-19 : la triple peine pour les économies asiatiques

La propagation du coronavirus sur l'ensemble des continents multiplie les effets directs et indirects sur les économies. Dans une note confidentielle de l'assureur-crédit Coface consultée par La Tribune, les auteurs rappellent que de nombreux pays asiatiques sont fortement exposés à la fermeture des frontières en Europe et aux Etats-Unis. Dans leurs dernières prévisions, les économistes du Fonds monétaire international (FMI) estiment que les pays de la zone Asean, c'est-à-dire l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam pourraient connaître une récession violente cette année avec un PIB en recul de - 1% pour 2020, après 4,8% en 2019.

Certains pays, souvent cités en exemple dans leur gestion de la crise comme Singapour, Taïwan ou la Corée du Sud, devraient pâtir du commerce mondial en berne. Outre la perturbation des chaînes de production et des chaînes d'approvisionnement, la diffusion progressive de cette maladie infectieuse risque de provoquer une fermeture prolongée des débouchés commerciaux sur plusieurs mois, voire plusieurs années pour "les tigres asiatiques". La remise en cause de la mondialisation et la nécessaire prise en compte des enjeux...