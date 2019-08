Dévaluer le yuan, une stratégie à risques multiples pour Pékin

Lors du G20 du 29 juin à Osaka (Japon), le président chinois Xi Jinping avait assuré à son homologue américain Donald Trump que "la Chine s'abstiendrait de toute dévaluation compétitive". (Crédits : Kevin Lamarque)

La devise chinoise a franchi lundi le seuil des 7 yuans pour 1 dollar, son niveau le plus bas depuis 11 ans. Cette dévaluation brutale serait due à "une intervention active" de la banque centrale dans le but de favoriser les exportations chinoises et d'atténuer l'impact de la hausse des droits de douane américains sur la quasi totalité des produits chinois à partir du 1er septembre, relancée par Trump jeudi dernier. Mais la stratégie n'est pas sans risques pour l'Empire du Milieu: fuite des capitaux, renchérissement des importations (dont le pétrole)...