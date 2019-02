Discussion nucléaire : le piège des Kim

Entre Washington et Pyongyang, la guerre des mots fait rage depuis des décennies. En juin 2018, après des échanges d'insultes et de menaces, Donald Trump et Kim Jong-un se sont rencontrés à Singapour pour un sommet historique, mais le résultat de cette entrevue demeure flou : la Corée du Nord ne semble pas vouloir renoncer à son arsenal nucléaire. Comment un si petit pays peut-il tenir tête à la première puissance mondiale ? Cette enquête montre que les intentions de Pyongyang n'ont pas changé : les autorités nord-coréennes n'ont jamais cessé de poursuivre un programme nucléaire lancé en 1962. Iront-elles jusqu'à affaiblir la position américaine en Asie ? Cette situation tendue profite en tout cas aux dirigeants chinois, dont la patience et le calme contrastent avec les brusques élans de leurs tempétueux homologues, ce qui leur permet de renforcer leur position sur l'échiquier international. L'empire du Milieu a cependant du mal à tempérer l'agressivité du président américain, qui semble prêt à tout pour impressionner le reste du monde.

(source ARTE)