Donald Trump décrète "l'urgence nationale" pour construire son mur à la frontière mexicaine

Le président Donald Trump va promulguer la loi sur la sécurité aux frontières élaboré par le Congrès et décrétera simultanément l'urgence nationale pour débloquer des financements supplémentaires dans le but de construire son mur à la frontière avec le Mexique, a confirmé, jeudi 14 février, la porte-parole de la Maison blanche. "Le président Trump signera la proposition de loi de financement du gouvernement et ainsi qu'il l'a annoncé et prendra aussi une mesure exécutive, y compris une urgence nationale, pour s'assurer que nous stopperons la crise de sécurité nationale et humanitaire à la frontière", a dit Sarah Sanders.

La Maison Blanche confirme que Trump va déclarer l'"urgence nationale" pour le mur#AFP — Jérôme Cartillier (@jcartillier) 14 février 2019

"Le président, une fois de plus, tient sa promesse d'ériger un mur, de protéger la frontière et d'assurer la sécurité de notre grand pays", a-t-elle ajouté dans un communiqué. Mais cette procédure exceptionnelle, autorisant le président des Etats-Unis à contourner le Congrès pour mobiliser des fonds, hérisse de nombreux parlementaires, y compris dans les rangs républicains.

L'opposition s'insurge

"Déclarer l'urgence nationale dans ce cas serait une erreur", a ainsi réagi la sénatrice républicaine Susan Collins. "Un grave abus de pouvoir", "une tentative désespérée de détourner l'attention du fait que le président n'a pas tenu sa promesse fondamentale que le Mexique payerait pour son mur": chez les démocrates, l'indignation règne.

"Il n'y a pas d'urgence à la frontière" avec le Mexique, a asséné Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Chambre des représentants. "Nous allons passer nos options en revue et nous serons préparés à y répondre de façon appropriée". Si un blocage de cette déclaration par le Congrès paraît difficile, compte tenu de l'équilibre des forces, des poursuites judiciaires pourraient être lancées. "Honte à tout membre du Congrès qui ne s'opposera pas clairement et vigoureusement à cette invocation illégitime", d'une urgence nationale, a tonné la puissante organisation américaine de défense des droits civiques.