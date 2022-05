Embargo sur le pétrole russe : l'Europe toujours plus divisée, l'Allemagne l'espère "d'ici quelques jours"

Le sujet ne cesse de faire débat au sein de l'Union européenne. Depuis plusieurs semaines, les Vingt-Sept tentent de se mettre d'accord sur l'instauration d'un embargo sur le pétrole russe. Mais pour certains Etats, une telle sanction semble inenvisageable tant ils sont dépendants à l'or noir venu de Russie. C'est le cas notamment de la Hongrie, pays enclavé, sans accès à la mer, qui freine des quatre fers à l'idée d'une interdiction d'importation. Début mai, Viktor Orban s'était emporté contre l'Union européenne jugeant que Bruxelles avait franchi "une ligne rouge". "J'ai dit oui aux cinq premiers paquets de sanctions, mais nous avons clairement signifié dès le début qu'il y avait une ligne rouge: l'embargo sur l'énergie. Ils ont franchi cette ligne (...), il y a un moment où il faut dire stop", avait-il déclaré dans une interview à la radio. Le président hongrois craint qu'un tel embargo, même progressif, "détruise complètement la sécurité énergétique" du pays.

Le 4 mai, l'UE avait proposé aux Etats membres un arrêt des importations de brut très rapide, dans les six mois, d'ici à la fin 2022. Cette solution prenait en compte les problèmes de la Hongrie et de la Slovaquie, en leur accordant une dérogation jusqu'à la fin 2023. Une date repoussée à 2024 dans une nouvelle mouture du projet proposé aux Vingt-Sept. Mais cette durée a été jugée insuffisante par les deux pays, rejoints par la République Tchèque qui demande, elle aussi, à bénéficier de cette dérogation.

La Hongrie, dont le pétrole est acheminé depuis la Russie par l'oléoduc Droujba, demande une exemption pour l'approvisionnement par cette voie, représentant, avec 0,7 de 2,8 millions de barils par jour, une faible partie des achats européens. De plus, le pays, réclame au moins quatre années d'exemption, au lieu des deux proposées par l'UE, et près de 800 millions d'euros en financements européens pour adapter ses raffineries et augmenter la capacité de l'oléoduc Adria qui vient de Croatie.

"Une percée d'ici quelques jours"

Les négociations semblent donc s'enliser au sein de l'UE. D'autant que les sanctions prises à l'égard de la Russie depuis son invasion de l'Ukraine le 24 février dernier, doivent être décidées à l'unanimité. Ce qui n'empêche pas l'Allemagne de se montrer positive quant à une solution rapide. "Il n'y a plus que quelques États, surtout la Hongrie, qui ont signalé des problèmes", a assuré le ministre allemand de l'Économie Robert Habeck lundi soir à la télévision publique ZDF. Mais "les discussions se poursuivent" et "je pense que nous allons réussir une percée d'ici quelques jours", a-t-il estimé. "Un embargo est à portée de main", a-t-il encore affirmé.

La France s'était, elle aussi, montrée ambitieuse début mai. Le 9 mai, le secrétaire d'Etat français aux affaires européennes de l'époque, Clément Beaune, avait assuré qu'un accord pouvait être trouvé "dans la semaine", ajoutant qu'"il y aura un sixième paquet de sanctions européennes". L'avenir lui a finalement donné tort et ce sixième paquet de sanctions fait encore et toujours l'objet d'intenses négociations.